Новости Кино 13.01.2026 comment views icon

"Очень странные дела 5" снимали без готового сценария, а финал изначально длился 3+ часа

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години

Новый документальный фильм Netflix, посвященный сериалу «Очень странные дела», раскрывает интересные детали и трудности производства пятого и финального сезона. Он, напомним, получил противоречивые оценки, а новое признание братьев Дафферов вполне может объяснить восприятие зрителей.

В тексте присутствуют спойлеры к финалу сериала «Очень странные дела».

Еще в начале двухчасового документального фильма Дафферы предупреждают: пятый сезон сериала «Очень странные дела» начали снимать без готового сценария, в основном — для финального эпизода. Судьба Од (Милли Бобби Браун) оставалась неопределенной на момент запуска первых камер, а споры авторов продолжались в течение съемок едва ли не всех последующих эпизодов.

«Мы начали производство, не имея готового сценария для финала. Это было страшно, потому что мы хотели сделать все правильно. Это был самый важный сценарий сезона», — говорит Мэтт Даффер.

В какой-то момент его брат Росс предлагает: «Одиннадцать собирается завершить жизнь самоубийством». На что Мэтт возражает и объясняет, что постоянные перекручивания ситуации могут истощить зрителей. В конце концов решение, которое и попало в финал «Очень странных дел», сохранило «многозначность», по словам первого.

"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години
Братья Дафферы на съемках «Очень странных дел»

Интересно, что начальная продолжительность финала соответствовала слухам и предусматривала 3 часа экранного времени. Тогда как последняя сцена битвы с Векной и Пожирателем разума все же должна была привлечь Демогоргонов, вопрос отсутствия которых неоднократно поднимался в соцсетях после релиза восьмого эпизода.

«Векна не ожидал такой коварной атаки на своей родной территории. Он никогда в жизни не мог бы себе этого представить», — объяснял ранее Мэтт в интервью The Wrap. «Демогоргоны где-то там есть. Конечно, мы обсуждали битву с ними в дополнение к противостоянию Пожирателю разума. Но нам казалось очень правильным вопросом — зачем они там, если гигантское чудовище может атаковать их самостоятельно? Ему не нужна «армия муравьев», он сам о себе позаботится. Это гигантская, безлюдная территория. Если помните, вы видели, как Генри блуждает по ней еще в 4 сезоне, и в какой-то момент своего путешествия он видит демо далеко вдали».

Тем не менее, версия с Демогоргонами была, более того — она предусматривала отсылку к «Чужим».

«В какой-то момент мы намеревались столкнуться с гигантским полем демо-яиц, с чем-то вроде фильма «Чужие», но все свои идеи не воплотишь», — объяснил Мэтт Даффер, а его брат Росс подтвердил: «Да, это было в трехчасовой версии финала, которая так и не была написана».

План предусматривал, что существа будут вылезать из яиц, когда команда Хокинса будет проходить мимо поля. Однако шоураннеры были обеспокоены «демо-усталостью», поскольку ранее часто показывали их в сезоне.

«Одна из вещей, о которых мы часто говорили, это просто усталость от демо. Я чувствовал, что мы сделали все, что хотели сделать с ними в «Чародее» и должны были сосредоточиться на Векне и Пожирателя разума, которого еще не было в этом сезоне», — объяснил Росс Даффер.

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» и документальный фильм о его создании «Последнее приключение» уже доступны для просмотра на Netflix.

Спецпроекты
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro

«Дивні дива» для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Источник: Games Radar 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новый трейлер второго сезона "Фолаут" / Fallout: Люси, Маколей Калкин и гражданская война
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах
Новая "Игра в кальмара" с Кейт Бланшетт — известна дата начала съемок и детали сюжета
Первый взгляд на 5-й сезон сериала "Пацаны": Хоумлендер любуется Землей в огне
Актер Зоро из сериала "Ван Пис" обошел 350+ игроков на турнире по карточной One Piece
"Сезон испорчен": создатель Fallout говорит, что "Очень странные дела" допустили "критическую" ошибку в правилах Dungeons & Dragons
Сериал "Фоллаут" раскрыл 15-летнюю тайну Убежища 24, удаленного из New Vegas
Тизер новой "Клиники": Зак Брафф возвращается в "Святое сердце" спустя 15 лет после завершения сериала
Создатели "Очень странных дел" о "старении" актерского состава: "Не критично, единственная проблема — голоса"
Сериал "Властелин колец" завершил съемки 3-го сезона за 4 месяца: когда релиз?
Ева Грин сыграет в "Уэнздей" тетю Офелию
Финал "Очень странных дел" покажет самую "жестокую" смерть в истории шоу
Рекорд Netflix: "Очень странные дела" собрали 59,6 млн просмотров за 5 дней
Еще больше Вестероса: HBO продлил "Дом дракона" на 4-й сезон, а "Рыцарь семи королевств" на 2-й
Обновлено: Netflix купил Warner Bros. за $72 млрд
Безупречные отдыхают: третий сезон "Дома дракона" покажет самые "крутые" войска "Игры престолов"
Очень "богатые" дела: сериал Stranger Things пополнил экономику США на $1,4 млрд
Детектив Бенуа Блан появится в "Достать ножи 3" только на 40-й минуте — режиссер объясняет почему
Киллиан Мерфи и юные Шелби: вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки"
"Выключите этот мусор": автор "Очень странных дел" создал гайд по настройке телевизоров для просмотра 5 сезона
Amazon Prime Video посмотрит сериал за вас — ИИ на стриминге будет создавать видеорезюме для быстрого просмотра
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить