"Очень странные дела 5" снимали без готового сценария, а финал изначально длился 3+ часа

Новый документальный фильм Netflix, посвященный сериалу «Очень странные дела», раскрывает интересные детали и трудности производства пятого и финального сезона. Он, напомним, получил противоречивые оценки, а новое признание братьев Дафферов вполне может объяснить восприятие зрителей.

В тексте присутствуют спойлеры к финалу сериала «Очень странные дела».

Еще в начале двухчасового документального фильма Дафферы предупреждают: пятый сезон сериала «Очень странные дела» начали снимать без готового сценария, в основном — для финального эпизода. Судьба Од (Милли Бобби Браун) оставалась неопределенной на момент запуска первых камер, а споры авторов продолжались в течение съемок едва ли не всех последующих эпизодов.

«Мы начали производство, не имея готового сценария для финала. Это было страшно, потому что мы хотели сделать все правильно. Это был самый важный сценарий сезона», — говорит Мэтт Даффер.

В какой-то момент его брат Росс предлагает: «Одиннадцать собирается завершить жизнь самоубийством». На что Мэтт возражает и объясняет, что постоянные перекручивания ситуации могут истощить зрителей. В конце концов решение, которое и попало в финал «Очень странных дел», сохранило «многозначность», по словам первого.

Интересно, что начальная продолжительность финала соответствовала слухам и предусматривала 3 часа экранного времени. Тогда как последняя сцена битвы с Векной и Пожирателем разума все же должна была привлечь Демогоргонов, вопрос отсутствия которых неоднократно поднимался в соцсетях после релиза восьмого эпизода.

«Векна не ожидал такой коварной атаки на своей родной территории. Он никогда в жизни не мог бы себе этого представить», — объяснял ранее Мэтт в интервью The Wrap. «Демогоргоны где-то там есть. Конечно, мы обсуждали битву с ними в дополнение к противостоянию Пожирателю разума. Но нам казалось очень правильным вопросом — зачем они там, если гигантское чудовище может атаковать их самостоятельно? Ему не нужна «армия муравьев», он сам о себе позаботится. Это гигантская, безлюдная территория. Если помните, вы видели, как Генри блуждает по ней еще в 4 сезоне, и в какой-то момент своего путешествия он видит демо далеко вдали».

Тем не менее, версия с Демогоргонами была, более того — она предусматривала отсылку к «Чужим».

«В какой-то момент мы намеревались столкнуться с гигантским полем демо-яиц, с чем-то вроде фильма «Чужие», но все свои идеи не воплотишь», — объяснил Мэтт Даффер, а его брат Росс подтвердил: «Да, это было в трехчасовой версии финала, которая так и не была написана».

План предусматривал, что существа будут вылезать из яиц, когда команда Хокинса будет проходить мимо поля. Однако шоураннеры были обеспокоены «демо-усталостью», поскольку ранее часто показывали их в сезоне.

«Одна из вещей, о которых мы часто говорили, это просто усталость от демо. Я чувствовал, что мы сделали все, что хотели сделать с ними в «Чародее» и должны были сосредоточиться на Векне и Пожирателя разума, которого еще не было в этом сезоне», — объяснил Росс Даффер.

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» и документальный фильм о его создании «Последнее приключение» уже доступны для просмотра на Netflix.

Источник: Games Radar 1, 2