Новости Кино 08.01.2026

Фаны cломали Netflix в ожидании 9-го и несуществующего эпизода "Очень странных дел"

Катерина Даньшина

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Фани зламали Netflix в очікуванні 9-го і неіснуючого епізоду "Дивних див"

После недели спекуляций теория Conformity Gate о якобы еще одном финальном эпизоде «Очень странных дел» окончательно разрушилась, но изначально — принесла немного неприятностей Netflix.

Теория под названием Conformity Gate, которую активно распространяли в соцсетях, предполагала, что создатели «Очень странных дел» создали еще один секретный эпизод для 5-го сезона и он якобы выйдет 7 января. При этом Netflix никаких анонсов не давал — фаны все надумали себе, ища подсказок в предыдущих сериях.

Многие зрители были разочарованы финалом и в частности судьбой Од, которую играет Милли Бобби Браун, поэтому поверили в альтернативное завершение. Теория предполагает, что все, что нам показали братья Дафферы в восьмом эпизоде — это ничто иное, как иллюзия, которую создал Векна. Персонажи якобы скрещивают руки на выпускном как сам Генри Крил, а Сьюзи и Вики не показывают, потому что он их просто-напросто не знает.

Возможно это совпадение, но Netflix сам добавил огня в пламя, анонсировав мистическое объявление на 7 января. В итоге им оказался тизер новых премьер стриминга на 2026 год. Милли Бобби Браун на видео, кстати, была — но как Энола Холмс в третьем фильме серии.

В конце концов ни это, ни объявление в аккаунте стриминга о том, что «все эпизоды Очень странных дел уже транслируются», не отговорили теоретиков: 7 января все как один стартовали на сервис, чтобы проверить, появился ли «настоящий» финал и добавили Netflix технических проблем. Конечно, ничего нового в разделе «Очень странных дел» не было.

Напомним, что реальный финал «Очень странных дел», кроме стриминга, транслировался и в кинотеатрах, где заработал более $25 млн всего за день. Весь пятый сезон уже сейчас доступен для просмотра на Netflix, тогда как на следующей неделе ждем документальный фильм «Последнее приключение», что расскажет о закулисье его создания.

«Очень странные дела» для пенсионеров: Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов

Источник: Games Radar

