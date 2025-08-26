Новости Игры 26.08.2025 comment views icon

Актер Resident Evil 2 душил себя для сцены смерти Леона — и едва не умер

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Голос» Леона Кеннеди Resident Evil 2 и Resident Evil 4 едва не повторил судьбу кучи врагов своего героя. Ник Апостолидес был в нескольких шагах от того, чтобы задушить себя во благо реалистичности.

Актер рассказал, что во время записи одной из сцен он так увлекся, что потерял сознание прямо в студии. Это произошло во время финальных дублей Resident Evil 2. Нил Апостолидес должен был записать сцену, где Леон якобы умирает от рук Тирана. Тот поднимает героя за шею и буквально душит его. Чтобы звук получился более реалистичным, он налил немного воды в горло и начал руками сжимать себе шею. Что, честно говоря, уже звучит довольно опасно. Но ему не было интересно просто делать вид, что его голос становится передавленным. Он пошел дальше.

«И во время нескольких дублей я держал руки на шее, чтобы передать сцену реалистично. Начал терять сознание, но подумал: «Сделаю еще один мощный дубль» — и сжал так сильно, что мозг перестал получать кислород», — вспоминает Ник Апостолидес.

Тогда «голос» Леона потерял сознание. Режиссер сперва подумал, что это часть перформанса, пока не увидел, что актер посинел и начал дергаться. Именно этот момент, говорит Апостолидес, хранится в архивах Capcom. Более того — звук из того фейла даже попал в игру и может случайно звучать как один из стонов смерти Леона.

«Я знаю это, потому что слышал и запомнил. Звучит просто замечательно — миссия выполнена», — пошутил он.

После того случая актер решил не рисковать жизнью и теперь сцены удушения играет на коленях — чтобы не завалиться без сознания. Пока что неизвестно, повторит ли Нил безумные трюки в будущей Resident Evil Requiem, потому что пока что нет списка актеров к игре. По крайней мере Леон Кеннеди точно станет одним из трех игровых персонажей — но неизвестно, как именно. То ли флешбеками, то ли он что-то забыл в Раккун-Сити через 30 лет после удара по городу. Говорят, это будет его последнее большое камео во франшизе. Поэтому желаем его «голосу» осторожно выкладываться на все 100% во время работы, чтобы не сделать свое камео окончательным.

Источник: Collider

