Актуальная версия Windows 10 (2004) за первый месяц заняла 7% соответствующего рынка

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Распространение вышедшего в мае крупного обновления Windows 10 (версия 2004) на удивление (ввиду многочисленных проблем и ошибок) идет весьма быстрыми темпами. Согласно свежему отчету AdDuplex, по итогам первого месяца актуальная Windows 10 версии 2004 сумела захватить 7% соответствующего рынка устройств с ОС Windows.

Таким образом, Windows 10 May 2020 Update обошла темпам распространения прошлогоднюю версию Windows 10 May 2019 Update, которая по итогам первого месяца заняла 6% рынка. К слову, прошлогоднее майское обновление Windows 10 (версия 1903) по-прежнему остается самой популярной версией Windows 10. Данная версия установлена на 46,2% устройств с Windows 10. На втором месте находится ноябрьское обновление November 2019 Update (версия 1909) с долей 35,7%. Замыкает тройку октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update (1809) с долей 5,9%.

В прошлом месяце Microsoft начала принудительную автоматическую установку Windows 10 (2004), так что обозримом будущем его доля должна вырасти еще сильнее.

В марте Microsoft сообщила, что число устройств с Windows 10 в мире превысило 1 млрд.

Источник: wccftech