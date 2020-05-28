Последнее крупное обновление Windows 10 (версия 2004) стало доступно всем желающим





Microsoft выпустила крупное полугодовое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004), ранее известное под кодовым названием 20H1. Автоматическое распространение апдейта пока не началось, но опытные пользователи уже могут установить его через настройки. Достаточно перейти в центр обновлений Windows и нажать кнопку «Проверка наличия обновлений».

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update в прошлом месяце, одновременно его финальная версия стала доступна участникам программы Insider Preview из раннего круга доступа Release Preview Ring. Затем пару недель спустя новую версию ОС Windows 10 получили OEM-производители ПК и подписчики MSDN (Microsoft Developer Network). Теперь же состоялся публичный релиз и апдейт стал доступен для широкого круга пользователей. В прошлом году Microsoft перешла на новую схему: основное более крупное обновление весной и более скромное с акцентом на стабильность и надежность — осенью.

Самое главное нововведение в майском обновлении Windows 10 предназначено для разработчиков — это улучшенная версия среды Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2), включающая модифицированную версию ядра Linux собственной разработки Microsoft. Напомним, Microsoft объявила о добавлении ядра Linux в Windows год назад, а в июне 2019 вышла первая тестовая сборка ОС. К слову, в обозримом будущем появится возможность запускать GUI приложения для Linux с аппаратным ускорением.

Также Windows 10 версии 2004 приносит новые функции и обновленный интерфейс для голосового помощника Cortana, улучшения в «Поиске», массу небольших изменений в графическом интерфейсе, включая новые значки для приложений, и новую функцию восстановления «из облака» Cloud Recovery вдобавок к привычному способу. Кроме того, немало улучшений в нем по части игровых возможностей — поддержка DirectX 12 Ultimate, улучшенная поддержка трассировки лучей DirectX Raytracing 1.1, DirectX Mesh Shader, новый драйвер WDDM 2.7 для улучшенной работы с несколькими мониторами, настройка «графика» аппаратного ускорения GPU и несколько других новых возможностей.

Можно вспомнить, что в марте число устройств с Windows 10 по всему миру превысило один миллиард.

Источник: Microsoft