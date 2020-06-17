Microsoft начала принудительную автоматическую установку недавнего обновления Windows 10 (2004) на некоторые устройства





Microsoft уже давно использует алгоритмы машинного обучения для распространения и установки новых версий Windows на соответствующие устройства. Теперь же разработчики взялись расширять возможности алгоритмов, отвечающих за автоматическое обновление устройств, использующих более старые версии Windows 10, чья поддержка вот-вот закончится. Это означает, что недавнее крупное обновление Windows 10 (версия 2004) может прилететь в любой момент всем тем, кто еще работает с версиями Windows 10, релиз которых состоялся в 2018 и ранее.

И хотя октябрьское обновление Windows 10 October 2018 Update (1809), пожалуй, можно назвать одним их худших апдейтов за все время ввиду многочисленных проблем и ошибок, многие продолжают использовать эту версию ОС. С тех пор вышли Windows 10 May 2019 Update (1903), Windows 10 November 2019 Update (1909 — первое минорное обновление, больше похожее на Service Pack) и самое свежее 2020 Update (2004). Напомним, в прошлом году Microsoft перешла на новую схему: основное более крупное обновление весной и более скромное с акцентом на стабильность и надежность — осенью.

Большая часть пользователей Windows 10 сейчас используют версию 1903 — 48,2% всех активных устройств. Второе место по популярности занимает версия 1909 (36,4%). Поддержка Windows 10 May 2019 Update (версия 1903) будет прекращена 8 декабря этого года. Пока неясно, будут ли устройства, работающие под управлением этой версии, также автоматически обновлены до версии 2004. Мы обновим заметку, как только появится разъяснение на этот счет от Microsoft.

Напомним, Microsoft выпустила крупное полугодовое обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) в конце прошлого месяца, сделав его доступным для установки через Windows Update (Центр обновления Windows).

Затем выяснилось, что Microsoft заблокировала его установку на множестве устройств из-за разного рода проблем. В их числе — проблема несовместимости с накопителями Intel Optane.

Источник: Microsoft