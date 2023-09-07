Alan Wake 2: 11 минут геймплея за агента ФБР Сагу

Ресурс IGN опубликовал 11-минутный геймплейный ролик из грядущей игры Alan Wake 2. Это видео посвящено агенту ФБР Саге Андерсон и демонстрирует одну из ранних миссий. В целом события разворачиваются в мрачной гнетущей атмосфере.

Напомним, Alan Wake 2 ─ это survival horror с видом от третьего лица. По сюжету, через 13 лет после исчезновения автора бестселлеров Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс совершается ряд ритуальных убийств. Агента ФБР Сагу Андерсон отправляют в Брайт-Фоллс для расследования убийств, где ей придется столкнуться с настоящим кошмаром и разобраться в сверхъестественной истории ужасов, написанных Уэйком. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена Темной обители. Игрокам придется сыграть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон в двух параллельных однопользовательских историях.

Новый ролик демонстрирует элементы детективной работы, когда Сага прибывает в небольшой городок Уотери и проходит через тематический парк Coffee World. Героиня общается с различными NPC, проводит расследование, решает головоломки. Также Сага встречается с врагами и сражается с ними. При этом враги оказались достаточно живучими – на каждого из них приходится потратить с десяток патронов.

Игра Alan Wake 2 выйдет 27 октября на платформах PlayStation 5, Xbox Series и ПК.