Новости Игры 07.09.2023 в 11:01

Alan Wake 2: 11 минут геймплея за агента ФБР Сагу

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Ресурс IGN опубликовал 11-минутный геймплейный ролик из грядущей игры Alan Wake 2. Это видео посвящено агенту ФБР Саге Андерсон и демонстрирует одну из ранних миссий. В целом события разворачиваются в мрачной гнетущей атмосфере.

Напомним, Alan Wake 2 ─ это survival horror с видом от третьего лица. По сюжету, через 13 лет после исчезновения автора бестселлеров Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс совершается ряд ритуальных убийств. Агента ФБР Сагу Андерсон отправляют в Брайт-Фоллс для расследования убийств, где ей придется столкнуться с настоящим кошмаром и разобраться в сверхъестественной истории ужасов, написанных Уэйком. В то же время сам Уэйк продолжает попытки выбраться из плена Темной обители. Игрокам придется сыграть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон в двух параллельных однопользовательских историях.

Новый ролик демонстрирует элементы детективной работы, когда Сага прибывает в небольшой городок Уотери и проходит через тематический парк Coffee World. Героиня общается с различными NPC, проводит расследование, решает головоломки. Также Сага встречается с врагами и сражается с ними. При этом враги оказались достаточно живучими – на каждого из них приходится потратить с десяток патронов.

Игра Alan Wake 2 выйдет 27 октября на платформах PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Посты
Compaq Presario 1200 — моє перше знайомство з ноутбуками
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить