Alan Wake Remastered появится на Nintendo Switch, а вторую часть для ПК и консолей выпустят в 2023 году

Alan Wake Remastered получит версию для Nintendo Switch. В настоящее время она доступна только на Xbox, PlayStation и PC через такие платформы, как Epic Games. Кроме того, было объявлено, что уже ведется работа над телесериалом по игре.

Во время специального выступления Remedy Entertainment креативный директор Сэм Лейк объявил, что порт игры появится на гибридной консоли Nintendo, что сделает ее доступной практически на всех платформах.

Alan Wake впервые вышла на рынок в 2010 году и получила ремастер в октябре 2021 года, вернувшись для консолей последнего поколения. В то время игра была высоко оценена критиками и названа многими лучшей игрой ужасов.

Что касается релиза на Switch, в видео, посвященном 12-летию Alan Wake, сообщается, что игра может появиться в конце 2022 года и что у нее не будет физической версии, а только цифровая через Nintendo eShop.

