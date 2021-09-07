Remedy анонсировала ремастер Alan Wake — выйдет этой осенью на PlayStation, Xbox и ПК

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Бывший эксклюзив для Xbox 360 получит «совершенно новую» графику в разрешении 4K на нескольких платформах.

Подтверждая недавние утечки, Remedy официально объявила о выпуске Alan Wake Remastered — обновленную версию культовой классики издаст подразделение Epic Games для PlayStation 4/5, Xbox Series S|X и ПК (Epic Games Store). Игра выйдет осенью 2021-го, но точная дата пока не называется.

В обновленную версию Alan Wake войдут оба сюжетные дополнения (The Signal и The Writer), а также комментарии разработчиков, в том числе креативного директора Remedy Сэма Лейка. В ремастере обновили графику, включая кинематографические катсцены и модель главного героя, а также добавали поддержку разрешения 4K. Разработчики также обещают другие «улучшения для аппаратного обеспечения нового поколения», но пока без конкретики.

Психологический экшен-триллер Alan Wake вышел в мае 2010 года на Xbox 360, а двумя годами позже его портировали на Windows. События Alan Wake происходят в американском городке Брайт-Фоллс. Главный герой игры, писатель Алан Уэйк, пытается найти пропавшую жену и сталкивается со сверхъестественными силами.

В конце марта 2020 года Remedy заключила партнерство с Epic Games Publishing на издание двух игр — «мультиплатформенного проекта класса AAA» и еще одной игры классом ниже в той же вселенной. Пока неясно, является ли Alan Wake Remastered вторым проектом; если да, то это может указывать на возможный сиквел Alan Wake. Но недавняя игра Remedy — получивший признание критиков экшн-шутер Control — тоже содержала некоторые тонкие отсылки к Alan Wake.