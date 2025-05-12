Alienware Aurora 16 — вышла новая серия ноутбуков для игр и работы по цене от $1150

Впервые за почти два десятилетия Alienware запускает новую линейку ноутбуков класса Aurora. Основной акцент при разработке этих устройств был сделан на универсальности. Эти ноутбуки можно использовать для запуска игр или работы в дороге.

Этот запуск новых ноутбуков — это часть обновленной стратегии Alienware по упрощению выбора игровых устройств. В дальнейшем в линейках ноутбуков и настольных систем Alienware будут два четких уровня:

Area-51 — флагманская серия для тех, кому нужна максимальная производительность и премиальные функции в прочном корпусе;

Aurora — универсальная серия с высокой производительностью в стильном корпусе.

На выставке CES 2025 компания представила новый дизайнерский язык Alienware 30 (AW30), вдохновленный внеземными феноменами. Сначала он появился в игровых ноутбуках Area-51 и мониторе Alienware 27 4K QD-OLED, а теперь — в новом классе Aurora.

Ноутбуки Aurora имеют тонкий профиль. Задняя тепловая полка убрана, чтобы устройство легче помещалось в рюкзак. Вентиляционная система Cryo-Chamber имеет три медные тепловые трубки, два тонких вентилятора, отводит тепло через четыре выходных отверстия и отверстия над клавиатурой.

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На выбор пользователей предлагаются две версии ноутбуков: базовая Alienware Aurora 16 и улучшенная Alienware Aurora 16X. Обе имеют 16-дюймовые дисплеи с разрешением QHD+ и процессоры Intel Core (Series 2) до i9. Однако существует немало различий между моделями.

Базовая версия Alienware Aurora 16 имеет панель с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 300 нит. Система может включать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5, хранилище емкостью до 2 ТБ, видеокарты NVIDIA RTX 3050, 4050, 5060 или 5070. Показатель TPP заявлен до 115 Вт. Устройство может комплектоваться батареей емкостью 60 или 96 Вт-ч.

В то же время улучшенная версия Alienware Aurora 16X предлагает дисплей с частотой 240 Гц, яркостью 500 нит, поддержкой Advanced Optimus и G-SYNC. Ноутбук включает до 64 ГБ оперативной памяти, хранилище емкостью до 4 ТБ, видеокарты NVIDIA RTX 5060/5070, а показатель TPP составляет уже до 155 Вт. Среди других улучшений можно назвать инфракрасную камеру с высоким разрешением и RGB подсветку клавиатуры.

Новинки имеют модули Wi-Fi 7, упор для ладоней для комфорта во время печати и расположенные сзади порты. Отдельно упоминается режим Stealth Mode. После его активации ноутбук приглушает подсветку (она становится белой) и включает тихий режим работы вентиляторов. Такой режим подойдет для использования ноутбука в библиотеках, кафе или учебных заведениях.

Новые ноутбуки Alienware Aurora уже поступили в продажу по цене от $1149. Вскоре должны появиться новые модели в этой линейке.

В начале этого года Alienware представила игровой ПК Area-51 за $4500.

Источник: techpowerup