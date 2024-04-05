Alphabet + HubSpot. Владелец Google раздумывает о приобретении софтверной компании стоимостью в $35 млрд

HubSpot предлагает облачное программное обеспечение для автоматизации, онлайн-маркетинга и продаж

Как сообщает Reuters, Alphabet проводит консультации с инвестиционными банкирами Morgan Stanley по поводу потенциального приобретения HubSpot. Компания, которая предлагает программное обеспечение для онлайн-маркетинга, сейчас имеет рыночную стоимость в $35 млрд. В 2023 году HubSpot получила $2,2 млрд дохода, а ее акции выросли почти вдвое.

Если Alphabet таки подаст заявку — это станет редким примером заключения мегасделки техногигантом на фоне ужесточения регуляторной политики в отношении сектора. Google уже находится в центре нескольких антимонопольных дел, включая судебный иск от Министерства юстиции, который обвиняет компанию в злоупотреблении доминирующим положением в онлайн-поиске, а также иском в отношении ее инструментов цифровой рекламы.

Акции HubSpot выросли на 9% после новости, опубликованной в четверг, а в Alphabet — упали на 0,5%.

«Регуляторные препятствия могут помешать одобрению, но денежные запасы в размере $111 млрд и большой свободный денежный поток обеспечивают Alphabet достаточную мощность для масштабных слияний и поглощений», — написал аналитик Bloomberg Intelligence Роберт Шиффман.

Приобретение также может стать крупнейшим в истории Alphabet. Предыдущая крупная сделка была заключена в 2011 году — приобретение Motorola Mobility за $12,5 млрд (которую впоследствии перепродали Lenovo всего за $2,9 млрд).

Ранее регуляторы помешали Adobe купить Figma за $20 млрд из-за проблем с конкуренцией, поэтому интересно, как отреагируют на попытки Alphabet. HubSpot сталкивается с достаточно сильной конкуренцией со стороны Adobe и Salesforce, поэтому приобретение вряд ли обеспечит Google монополию, хотя и окажет некоторое давление на компании.

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«В настоящее время HubSpot больше сосредотачивается на малом и среднем бизнесе, но поддержка Google может изменить это, бросив вызов примерно 40% доли рынка Salesforce в облачной автоматизации продаж и обслуживания клиентов», — написал Анураг Рана из Bloomberg Intelligence.

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