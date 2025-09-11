Новости Крипто 11.09.2025 comment views icon

Альтсезон наконец-то начался?

Тетяна Нечет

Аналитики Coinbase Institutional прогнозировали сезон альткоинов в сентябр и кажется он таки наступил. Индекс алтсезона вырос до 76, самого высокого показателя с декабря. Это сигнализирует, что производительность альткоинов превысила этот показатель биткоина. Рыночная капитализация альткоинов уже приближается к историческим максимумам и составляет $1,63 трлн (больше было только в 2021 году — $1,7 трлн).

Индекс сезона альткоинов Blockchain Center и CoinGlass показывает оценку 76 из 100, тогда как показатель CoinMarketCap составляет 62. Но все равно, эти показатели находятся на самых высоких уровнях с декабря 2024 года. Обычно альтсезон (или сезон альткоинов, то есть длительный период их роста) начинается, когда 75% из 50 лучших криптоактивов превосходят биткоин в течение 90 дней.

Трейдер Ash Crypto назвал этот момент началом «третьей фазы альтсезона», предсказав параболическое движение.

Среди лидеров роста: Dogecoin (DOGE $0.2494): +5%, Avalanche (AVAX $28.94): +11%, Hyperliquid (HYPE), Stellar (XLM $0.3878), Litecoin (LTC $114.73) и Toncoin (TON $3.18) выросли более чем на 3%.

Это связано с тем, что ФРС может 100% снизить ставки в течение 2025 года (по 25 базисных пунктов, что в сумме составляет 100). То есть, больше денег начнет поступать в такие рисковые активы, как криптовалюты. Значительные изменения могут ожидать ETH, SOL и HYPE.

