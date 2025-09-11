Альтсезон наконец-то начался?

Аналитики Coinbase Institutional прогнозировали сезон альткоинов в сентябр и кажется он таки наступил. Индекс алтсезона вырос до 76, самого высокого показателя с декабря. Это сигнализирует, что производительность альткоинов превысила этот показатель биткоина. Рыночная капитализация альткоинов уже приближается к историческим максимумам и составляет $1,63 трлн (больше было только в 2021 году — $1,7 трлн).

Индекс сезона альткоинов Blockchain Center и CoinGlass показывает оценку 76 из 100, тогда как показатель CoinMarketCap составляет 62. Но все равно, эти показатели находятся на самых высоких уровнях с декабря 2024 года. Обычно альтсезон (или сезон альткоинов, то есть длительный период их роста) начинается, когда 75% из 50 лучших криптоактивов превосходят биткоин в течение 90 дней.

Трейдер Ash Crypto назвал этот момент началом «третьей фазы альтсезона», предсказав параболическое движение.

The total market cap has tested support multiple times, and now it looks ready for a big parabolic run 🚀 pic.twitter.com/BImLhQm7XN — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 10, 2025

Среди лидеров роста: Dogecoin (DOGE $0.2494): +5%, Avalanche (AVAX $28.94): +11%, Hyperliquid (HYPE), Stellar (XLM $0.3878), Litecoin (LTC $114.73) и Toncoin (TON $3.18) выросли более чем на 3%.

Это связано с тем, что ФРС может 100% снизить ставки в течение 2025 года (по 25 базисных пунктов, что в сумме составляет 100). То есть, больше денег начнет поступать в такие рисковые активы, как криптовалюты. Значительные изменения могут ожидать ETH, SOL и HYPE.