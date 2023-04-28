Сиквел «Алита: Боевой ангел» — продюсер Джон Ландау ведет переговоры с режиссером Робертом Родригесом и актрисой Розой Салазар

Продюсер Джон Ландау в интервью Screen Rant сообщил, что начал переговоры о съемках потенциального продолжения научно-фантастического фильма о девушке-киборге «Алита: Боевой ангел» с режиссером Робертом Родригесом и актрисой Розой Салазар.

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«Мы работаем над этим», – сказал Ландау, добавив, что «разговаривал с Робертом и Розой, и все шло хорошо».

«Алита: Боевой ангел» – это американский научно-фантастический фильм 2019 года, снятый режиссером Робертом Родригесом и продюсером Джеймсом Кэмероном по манге Юкито Кисиро «Gunnm». По сюжету потерявшая память девушка-киборг пытается преодолеть все опасности антиутопического научно-фантастического мира, в котором оказалась, и вместе с тем смириться со своей настоящей природой.

Лента заработала $404 млн по всему миру при приблизительном бюджете в $170 млн.

Фильм закончился неожиданно, поэтому фанаты сразу ожидали продолжения и даже организовали специальную акцию с хештегами в Twitter. Один из самых ярых в 2020 году запустил самолет с сообщениями #AlitaSequel и #AlitaArmy, который кружил в небе над зданием, где проходила церемония «Оскар».

Судя по словам Ландау, Родригес и Салазар поддерживают его идею. Актер Кристоф Вальц также заявил, что готов повторить роль опекуна Алиты, доктора Дайсона Идо, в сиквеле.

Продюсер, работавший над «Аватаром‎» 2009 года и его сиквелом 2022 года, во время разговора с журналистами затронул тему того, как фильмы о жителях Пандоры и «Алита: Боевой ангел» повлияли друг на друга с точки зрения реалистичности персонажей.