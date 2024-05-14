Amazon продлила сериал «Пацаны» / The Boys на 5-й сезон

Во время проведения презентации Upfront во вторник компания Amazon анонсировала продолжение сериала «Пацаны» / The Boys на 5-й сезон. Эта новость появилась примерно за месяц до выхода 4-го сезона на Prime Video.

«Пацаны» — это откровенный и смелый сериал, который продолжает восхищать наших клиентов по всему миру, пронизывая культурную ткань сезон за сезоном», — сказал Вернон Сандерс, глава телевизионного отдела Amazon MGM Studios. «Мы гордимся этим сериалом, который превратился в глобальную франшизу, и мы рады, что у Эрика Крипке и творческой команды есть еще больше захватывающих историй, чтобы рассказать всем преданным поклонникам».

Сериал «Пацаны» основан на одноименном комиксе от Гарта Энниса и Дарика Робертсона, которые также являются исполнительными продюсерами. Крипке разработал сериал для телевидения и выступает шоуранером и исполнительным продюсером. Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где лица со сверхспособностями стали публичными фигурами и знаменитостями, но некоторые из них злоупотребляют своими силами.

Четвертый сезон «Пацанов» будет происходить во время выборов, политическое напряжение приводит к насильственным столкновениям. В 4-м сезоне сериала «Пацаны» снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти. К актерскому составу также присоединятся Сьюзан Гейворд, Велори Карри и Джеффри Дин Морган.

Премьера 4-го сезона из 8 серий состоится 13 июня. Сразу покажут 3 эпизода, а затем каждую неделю будет выходить новый эпизод. Показ 4-го сезона закончится финальным эпизодом 18 июля.

Источник: deadline