Amazon снял боевик «Самаритянин» о супергерое на пенсии с Сильвестром Сталлоне в главной роли [трейлер]

Компания Amazon опубликовала официальный трейлер боевика «Самаритянин» / Samaritan, премьера которого состоится в стриминговом сервисе Prime Video уже через месяц, 26 августа 2022 года.

Сильвестр Сталлоне играет супергероя, который ушел на пенсию и успешно скрывается от окружающих последние годы. Однако соседский мальчишка неожиданно узнает в мусорщике того самого пропавшего супергероя, которому в итоге опять приходится браться за старое.

Картину «Самаритянин» / Samaritan можно будет посмотреть хотя бы из уважения к таланту Сильвестру Сталлоне, однако ожидать многого от фильма явно не стоит.

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Источник: Amazon