Экранизация Ghost of Tsushima от Чада Стахелски, вероятно, получила первого актера — и это Хироюки Санада из сериала «Сёгун»

PlayStation объявила о киноадаптации Ghost of Tsushima в 2021 году, заявив, что над фильмом будет работать режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски.

С тех пор никаких крупных объявлений, связанных с проектом не было — до сегодняшних дней, когда появилась информация (через инсайдера Дэниела Рихтмана), что Хироюки Санада из сериала «Сёгун» ведет переговоры об одной из главных ролей в экранизации Ghost of Tsushima.

Пока неизвестно, кого именно сыграет Санада, однако фанаты предполагают, что один из потенциальных вариантов — Лорд Шимура, дядя главного героя Дзина Сакаи, который будет играть ключевую роль в событиях истории. Хироюки Санада уже работал с Чадом Стахелски в фильме «Джон Уик 4» 2023 года — и, учитывая успешное сотрудничество, слухи могут быть вполне оправданными.

В ближайшее время Санада собирается повторить свою роль Скорпиона в фильме Mortal Kombat 2, который должен выйти в кинотеатрах в 2025 году. В этом же году актер получил широкое признание благодаря роли Йоши Торанага в сериале FX «Сёгун», который сейчас продлили сразу на два сезона.

Что касается экранизации Ghost of Tsushima, то пока PlayStation Productions не предложила никаких потенциальных дат выпуска. В ноябре прошлого года Стахелски заявлял, что сценарий фильма написан, а команда «готова к работе», а до этого отмечал, что экранизация выйдет с японским актерским составом и на японском языке, и выражал надежду, что она превзойдет визуальные эффекты оригинальной игры.

Ожидается, что в разработке находится и продолжение игры. Ghost of Tsushima дебютировала в 2020 году как эксклюзив для PS4, а две недели назад наконец вышла на ПК — игра стала самой популярной однопользовательской игрой PS в Steam с пиком онлайна в 77 тысяч.

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Ghost of Tsushima ─ это игра с открытым миром в жанре action-adventure, действие которой происходит в 1274 году, во время первого монгольского вторжения в Японию, когда остров Цусима был захвачен и разрушен Монгольской империей. Главный герой ─ японский самурай, по имени Дзин Сакай ─ сам дает бой превосходящим силам монголов, опираясь на старые самурайские традиции и необычные методы борьбы. Игрок может свободно передвигаться по острову и исследовать разнообразные локации.