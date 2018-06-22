AMD и Cooler Master создали огромный кулер Wraith Ripper для охлаждения 32-ядерного процессора Threadripper 2 с TDP 250 Вт

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Компания AMD объединила усилия с Cooler Master, чтобы создать высокоэффективный процессорный кулер, предназначенный для охлаждения чипов Threadripper 2. Новинка получила название Wraith Ripper.

Кулер Wraith Ripper сможет эффективно охлаждать процессоры Threadripper 2, которые получат до 32 вычислительных ядер, а их показатель рассеиваемой мощности составит 250 Вт. Пока что характеристики кулера не разглашаются. Судя по фотографиям, он достаточно крупный, содержит семь тепловых трубок и две массивные радиаторные секции, между которыми расположен вентилятор. Wraith Ripper имеет чёрное цветовое исполнение и оснащён настраиваемой системой LED подсветки. При разработке конструкции кулера учитывалась возможность установки модулей памяти с собственными радиаторами.

Информация о сроках начала продаж и цене процессорного кулера Cooler Master Wraith Ripper пока не сообщается.

Источник: techpowerup