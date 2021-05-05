AMD не разрешает выпускать BIOS с поддержкой процессоров Ryzen 5000 для материнских плат с чипсетом X370





Компания AMD сделала всё возможное, чтобы производители материнских плат не предлагали поддержку процессоров Ryzen 5000 на настольных материнских платах с чипсетом X370 и разъёмом AM4. Об этом сообщил представитель ASRock клиентам, которые спрашивали, получат ли они поддержку чипов на базе архитектуры Zen 3 на старых материнских платах серии 300.

Тем самым получен ответ на вопрос, почему производители материнских плат не выпускают новые версии BIOS для обеспечения поддержки новых процессоров Ryzen 5000. Как оказалось, проблема не в том, что производители плат не хотят выпускать соответствующие обновления BIOS. Сама компания AMD активно препятствует им в обеспечении поддержки таких процессоров на старых материнских платах с чипсетом X370.

Ниже приводится электронное письмо, опубликованное участником форума Hardwareluxx:

«Привет Йорг, К сожалению, мы получили предупреждение AMD о том, что [чипсет] X370 не должен поддерживать CPU Vermeer. Очевидно, что какой-то клиент не работал скрытно, AMD заметила это и сказала, что ASRock больше не должна так делать. Прилагаемый файл – это BIOS, и это последний BIOS, который я могу предоставить вам в таком случае, пожалуйста, передайте его пользователю неофициально. Спасибо,»

Изначально AMD заявляла, что процессорный разъём AM4 будет поддерживаться до 2020 года, и, учитывая, что процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3 были представлены в 2020 году, они также должны попадать в эту категорию поддерживаемых продуктов. Но похоже, что AMD ограничивает производителей материнских плат в предоставлении такой поддержки. Фактически, даже материнские платы серии 400, линейки X470 и B450, не имеют официальной поддержки процессоров Ryzen 5000. Поддержка этих продуктов предлагается только в статусе бета-версии. Это означает, что ответственность за возможные ошибки и сбои ложится на производителя материнской платы, а не на саму AMD.

Некоторые производители материнских плат подтвердили, что поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 бета-версиями BIOS на материнских платах с чипсетом X370 действительно возможна, но AMD запретила им даже выпуск таких бета-версий. Хотя нет никаких причин, по которым процессоры Ryzen 5000 не могли бы поддерживаться платами на базе набора системной логики X370, учитывая, что некоторые из таких устройств являются продуктами высокого класса.

Источник: wccftech