AMD обещает существенно увеличить производительность на ватт затраченной энергии в следующей графической архитектуре RDNA 3





Компания AMD подтвердила, что она стремится реализовать существенное повышение показателя производительности на ватт затраченной энергии при разработке графической архитектуры следующего поколения RDNA 3. Как ожидается, прирост показателя будет таким же, как и в случае нынешней архитектуры RDNA 2. Об этом заявил исполнительный вице-президент AMD Рик Бергман.

Для архитектуры RDNA 3 планируется использовать более совершенные технологические процессы производства чипов, а также задействовать память Infinity Cache более эффективным способом. Всё это позволит получить аналогичный выигрыш, который мы видели при переходе от RDNA 1 к RDNA 2. Как заявляет AMD, для GPU на основе RDNA 2 прирост производительности на ватт достигает 50% по сравнению с решениями на базе предыдущей архитектуры RDNA 1. Следовательно, сопоставимого прироста можно ожидать и при переходе на архитектуру следующего поколения.

По словам Рика Бергмана, простое наращивание сырой производительности является малоэффективным подходом. Это приводит к увеличению энергопотребления, повышает требования к системе охлаждения видеокарты, блоку питания и другим компонентам системы. Потому более рационально повышать именно показатель производительности на ватт затраченной энергии. Это позволит увеличить производительность без повышения энергопотребления. Такой подход особо актуален для мобильных графических решений. Для производства GPU с архитектурой RDNA 3 планируется использовать 5-нанометровый технологический процесс.

Рик Бергман также коротко рассказал и о процессорной архитектуре следующего поколения Zen 4. Она также предусматривает производство чипов по нормам 5-нм техпроцесса. Среди прочих новшеств и доработок в архитектуре он назвал улучшенный блок прогнозирования ветвлений, подсистему кеширования, увеличение количества ядер, повышение тактовых частот. В целом, архитектурные улучшения должны обеспечить прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт. Процессоры с архитектурой Zen 4 первыми получат разъём AM5 и, как ожидается, обеспечат поддержку памяти DDR5.

Дополнительно Рик Бергман затронул и нынешнюю графическую архитектуру RDNA 2 и её возможности в трассировке лучей. Он заявил, что целевым разрешением для её решения трассировки лучей является 1440p. Хотя, ситуация в каждом конкретном случае будет зависеть от игр и используемого оборудования, в AMD рассчитывают на хорошую производительность трассировки лучей при целевом разрешении. AMD будет поддерживать трассировку лучей во всех играх, основанных на API-интерфейсах трассировки Microsoft DXR и Vulkan.

Наконец, Рик Бергман упомянул о собственном решении AMD, которое станет конкурентом для NVIDIA DLSS. Он не стал делиться какими-либо подробностями и ограничился лишь названием. Это решение будет известно как FSR или FidelityFX Super Resolution. Компания уже сотрудничает с независимыми разработчиками ПО в этом вопросе. Более подробные сведения планируется предоставить уже в следующем году.

Источник: wccftech