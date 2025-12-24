AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake

Ранее инсайдеры рассказывали о 96 МБ 3D V-Cache в процессорах AMD Zen 6. Но кажется, что после информации о 288 МБ bLLC в будущих чипах Intel планы несколько изменились.

На данный момент AMD предлагает максимум 64 МБ 3D V-Cache в процессорах типа Ryzen 9 9950X3D. Если последняя утечка информации об AMD Zen 6 подтвердится, то общий объем 3D V-Cache может вырасти до 144 МБ на кристалл кэша. Ранее ожидалось, что процессоры Zen 6 будут иметь до 96 МБ 3D V-Cache, что на 50% больше по сравнению с 64 МБ, доступными сейчас. В сочетании с потенциальным увеличением IPC для одного ядра более чем на 10%, процессоры AMD, казалось, сохраняли за собой титул лучших в играх. Однако, по последним данным, Nova Lake могут получить до 288 МБ кэша последнего уровня bLLC, что может изменить расклад в пользу Intel.

По данные инсайдера HXL, в чипах Zen 6 один кристалл 3D V-Cache может иметь объем до 144 МБ вместо 96 МБ, о которых сообщалось ранее. Это означает, что процессоры Zen 6 X3D с одним блоком 3D V-Cache могут получить до 144 МБ кэша последнего уровня. Если же их будет два, то можно ожидать 288 МБ дополнительного кэша L3 на процессор.

Новость кажется неплохой, а ответ AMD на bLLC в процессорах Intel — адекватной. Однако не следует забывать о дефиците памяти, который уже привел к сокращению ассортимента некоторыми производителями и к стремительному росту ее стоимости. Ранее AMD якобы отказалась от удвоения 3D V-Cache в чипах текущего поколения из-за увеличения стоимости процессоров, и почти наверняка ситуация с тех пор не изменилась к лучшему.

Если сообщения о планах AMD и Intel оправдаются, и даже если оба производителя технологически не реализуют второй кристалл и максимальный объем кэша, вскоре энтузиастов ожидает поединок «красных» с «синими» за лучшую производительность в играх. Если же производители выпустят 288 МБ 3D V-Cache, это почти наверняка будут фантастически дорогие процессоры.

Источник: Notebookcheck