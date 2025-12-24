Новости Технологии 24.12.2025 comment views icon

AMD готовит до 288 МБ 3D V-Cache на процессорах Zen 6 — ответ на кэш bLLC в Intel Nova Lake

AMD готує процесори Zen 6 з 288 МБ 3D V-Cache — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake

Ранее инсайдеры рассказывали о 96 МБ 3D V-Cache в процессорах AMD Zen 6. Но кажется, что после информации о 288 МБ bLLC в будущих чипах Intel планы несколько изменились.

На данный момент AMD предлагает максимум 64 МБ 3D V-Cache в процессорах типа Ryzen 9 9950X3D. Если последняя утечка информации об AMD Zen 6 подтвердится, то общий объем 3D V-Cache может вырасти до 144 МБ на кристалл кэша. Ранее ожидалось, что процессоры Zen 6 будут иметь до 96 МБ 3D V-Cache, что на 50% больше по сравнению с 64 МБ, доступными сейчас. В сочетании с потенциальным увеличением IPC для одного ядра более чем на 10%, процессоры AMD, казалось, сохраняли за собой титул лучших в играх. Однако, по последним данным, Nova Lake могут получить до 288 МБ кэша последнего уровня bLLC, что может изменить расклад в пользу Intel.

По данные инсайдера HXL, в чипах Zen 6 один кристалл 3D V-Cache может иметь объем до 144 МБ вместо 96 МБ, о которых сообщалось ранее. Это означает, что процессоры Zen 6 X3D с одним блоком 3D V-Cache могут получить до 144 МБ кэша последнего уровня. Если же их будет два, то можно ожидать 288 МБ дополнительного кэша L3 на процессор.

Новость кажется неплохой, а ответ AMD на bLLC в процессорах Intel — адекватной. Однако не следует забывать о дефиците памяти, который уже привел к сокращению ассортимента некоторыми производителями и к стремительному росту ее стоимости. Ранее AMD якобы отказалась от удвоения 3D V-Cache в чипах текущего поколения из-за увеличения стоимости процессоров, и почти наверняка ситуация с тех пор не изменилась к лучшему.

Если сообщения о планах AMD и Intel оправдаются, и даже если оба производителя технологически не реализуют второй кристалл и максимальный объем кэша, вскоре энтузиастов ожидает поединок «красных» с «синими» за лучшую производительность в играх. Если же производители выпустят 288 МБ 3D V-Cache, это почти наверняка будут фантастически дорогие процессоры.

Источник: Notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Слышали о видеокарте AMD BC250? На майнинговом монстре на базе PlayStation 5 запустили GTA 5 и Cyberpunk 2077
Gigabyte заменила термогель, вытекающий из видеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 получила термопрокладки
NVIDIA повысила производительность видеокарт в Windows 11 на 50%
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Генерация кадров на встроенном GPU: Intel добавляет XeSS-FG в процессоры Meteor Lake
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
AMD представила дорожную карту процессоров: Zen 6 на 2 нм техпроцессе уже совсем скоро
Если разберете, то не соберете: ремонтник назвал NVIDIA RTX 5090 FE "одной из худших конструкций в истории видеокарт"
Дефицит памяти: карты microSD большой емкости исчезли в Японии
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
Энтузиаст показал редкий демостенд NVIDIA GeForce FX 5950 Ultra
Сравнение AMD FSR Ray Regeneration с NVIDIA DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7
Cooler Master приносит извинения: техподдержка посоветовала пользователю разобрать кабель 12V 2×6, который не работал с RTX 5070 Ti
AMD повысила цены на процессоры и видеокарты: от +$20 и выше
Transcend задерживает производство SSD и SD-карт — затраты компании на NAND выросли на 50-100%
ASUS приостановила поставки RTX 5090 за $4000 из-за "проблемы качества"
Samsung DDR5 подорожала в Корее в три раза за три месяца, на Тайване продают ОЗУ только вместе с материнскими платами
Собирайте ПК быстрее: память DDR5 будет дорожать на 30-50% ежеквартально
Модули памяти Corsair Vengeance DDR5 продавались с DDR4 под радиатором — как распознать подделку
Аналоговые компьютеры на RRAM: Китай совершил прорыв в новом типе вычислений
Первый тест Intel Core Ultra X7 358H Panther Lake в ноутбуке Asus ROG Zephyrus G14
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить