Продажи видеокарт выросли на 32% в 4 квартале (сравнивая с прошлым годом). Доля AMD выросла до 19%

Рынок видеокарт продолжил свое восстановление в 4 квартале прошлого года. Поставки выросли на 6,8% по сравнению с 3 кварталом 2023 года и на 32% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, согласно отчету компании Jon Peddie Research. Хотя и Nvidia, и AMD увеличили свои продажи в квартальном и годовом исчислении, AMD росла больше, и ее доля на рынке сейчас составляет 19%.

Хотя продажи дискретных графических процессоров росли в 2020 и 2021 годах благодаря пандемии COVID-19, в 2022 году поставки резко сократились — вероятно, из-за ослабления мировой экономики, когда некоторые страны скатились в рецессию, передаёт Tom’s Hardware. Однако 2023 год стал годом восстановления продаж, а 4-й квартал продолжил эту тенденцию, показав рост поставок на 6,8%. В 4 квартале 2023 года было отгружено на 32% больше дискретных графических процессоров, чем в 4 квартале 2022 года.

AMD росла быстрее Nvidia, ее доля на рынке увеличилась до 19% — по сравнению с 17% в 3 квартале. Доля рынка AMD также выросла на 7% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, который был очень плохим годом для видеокарт Radeon. По оценкам Jon Peddie Research, в 3 квартале 2022 года доля AMD на рынке составляла лишь 10%, что является, пожалуй, самым низким показателем с момента покупки компанией ATI и ее графического бизнеса Radeon в 2006 году.

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