AMD в ответ на RTX 4060 Ti за $399 снизила цену Radeon RX 7600 до $269 (€299) — замена RX 6600 поступит в продажу уже завтра

AMD объявила о выходе видеокарты Radeon RX 7600 с ценником $269 (€299 для Европы). Информация об этом появилась в письме, разосланном AMD ряду партнеров. Ранее неофициальные источники предполагали стоимость $299. Карта появится в продаже уже завтра, 25 мая.

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AMD Radeon RX 7600 (без XT) – видеокарта на базе Navi 33XL с 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6. Карта придет на смену RX 6600, которая стартовала с ценой $379. Видеокарта будет быстрее и дешевле, но потребует больше энергии – 165 Вт против 132 Вт.

Согласно просочившимся в сеть предварительным тестам, Radeon RX 7600 оказалась быстрее RX 6600 и примерно соответствует производительности GeForce RTX 3060 12 ГБ в разрешении Full HD. Сайт VideoCards составил сравнительную таблицу известных свойств Radeon RX 7600 и сопоставимых карт предыдущего поколения:

Источник: VideoCardz