Тесты NVIDIA RTX 4060 Ti 8 ГБ и AMD RX 7600 в 3DMark – почти равная производительность в DX11 и сильный отрыв 4060 Ti в DX12/RT

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и AMD Radeon RX 7600 были протестированы в 3DMark FireStrike, TimeSpy и Speed ​​Way различными рецензентами. Cайт VideoCardz представил сводные результаты.

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Видеокарта RTX 4060 Ti оказалась быстрее Radeon RX 7600 в различных режимах, быстродействие особенно сказывается в DirectX 12. Она на 24-25% быстрее в тесте без трассировки TimeSpy и до 63% быстрее в Speed ​​Way (с RTX). Однако в тесте FireStrike разница в производительности измеряется единицами процентов: RX 7600 предлагает производительность от 92% до 97% по сравнению с RTX 4060 Ti.

Что касается сравнения с предыдущим поколением, RTX 4060 Ti 8 ГБ в среднем на 10% быстрее RTX 3060 Ti, а производительность RX 7600 на 34% выше, чем у RX 6600.

Данные всё еще не являются достаточно надежными: видеокарты использовали предварительную версию драйвера. Ситуация может несколько измениться с официальными драйверами, но закономерность просматривается: RTX 4060 Ti 8 ГБ не сильно опережает предшественника и недалеко отрывается от конкурента в обычной графике, но для большей производительности RTX понадобится видеокарта NVIDIA.