Американцы открыли предзаказ на электропикап Nikola Badger с запасом хода почти 1000 км, он будет доступен в «батарейной» и «водородной» версиях по цене $60-90 тыс.
Американская компания Nikola Corporation, которая специализируется на разработке разнообразных электрических и водородных средств передвижения, объявила о старте предзаказа на электрические пикап Nikola Badger, багги Nikola NZT и гидроцикл Nikola WAV.
Потенциальным владельцам предлагают вложить сумму в размере $250, $1000 или $5000, получив скидку в размере $500, $2000 или $7500 соответственно, а также билеты на выставку Nikola World 2020 и шанс выиграть электропикап Nikola Badger.
Скидки будут рассчитываться от рекомендованной стоимости, которая составит порядка $60-90 тыс. в зависимости от модификации и опций. Для предзаказа доступен полностью электрический и электро-водородный вариант модели. Взносы за предзаказ вернут, если пользователь передумает покупать электропикап.
Отметим, что электропикап Nikola Badger представили еще в феврале текущего года. Он будет доступен в двух версиях — батарейной (BEV alone) с батареей на 160 кВтч и запасом хода 480 км (300 миль) и в водородно-батарейной (FCEV/BEV) с возможностью заправки водородом и запасом хода 960 км (600 миль).
В движение пикап приводят четыре двигателя в колесах пиковой/постоянной мощностью 906/455 л.с. с крутящим моментом 1330 Нм. В результате модель способна разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, преодолевать 50-градусные подъемы и буксировать прицеп весом до 3,6 тонны.
Напомним, что ранее выставка Nikola World 2020 должна была пройти в сентябре, однако из-за коронавируса ее сместили на 3-5 декабря 2020 года. Собирать Nikola Badger будут по OEM-схеме, партнер проекта будет объявлен перед выставкой.
Источник: Nikola