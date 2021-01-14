Американский авторегулятор NHTSA призвал Tesla отозвать 158 000 электромобилей Model S и Model X из-за проблем с сенсорным экраном MCU





13 января Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (англ. National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) обратилось к Tesla с призывом отозвать 158 000 электромобилей Model S и Model X из-за возможных проблем в работе сенсорного экрана информационно-развлекательной системы (MCU), отвечающего за управление всеми системами автомобиля. Из-за сбоев в работе MCU владельцы могут лишится доступа к камере заднего вида, климат-контролю и функциям продвинутой системы помощи водителю (ADAS) Autopilot, что увеличивает риск попадания в ДТП, отмечают в NHTSA.

В июле 2019 года NHTSA после массовых жалоб владельцев автомобилей Tesla на проблемы с оригинальной моделью MCU начало соответствующее расследование. В Model S и Model X первых партий нередко встречались проблемы с отзывчивостью сенсорного экрана бортового ПК. Сообщалось, что в некоторых случаях время его включения увеличивается, сам он нередко подтормаживает и требует перезагрузки, а в других — полностью выходит из строя. Предположительно, все эти проблемы обусловлены износом встроенного 8-гигабайтного модуля флеш-памяти eMMC NAND в SoC NVIDIA Tegra 3.

В Tesla отказались признать эти случаи заводским дефектом, и тем, у кого гарантия закончилась, пришлось менять блок за свой счет. В то же время производитель предложил обновление до нового MCU2, где, судя по всему, используются более устойчивые к износу модули памяти, за $2500. В конечном итоге Tesla все же признала фиаско с eMMC и предложила расширенную гарантию. Но многие остались недовольны, поскольку считали проблему достаточно серьезной для проведения отзывной кампании с полноценным устранением недостатка. В то же время NHTSA, рассматривающее этот вопрос как потенциальную проблему безопасности, поскольку MCU обеспечивает доступ к многим важным функциям, продолжило рассматривать вариант отзывной кампании. И вот сейчас регулятор решил, что выпущенного ранее Tesla обновления прошивки для минимизации негативных последствий сбоев недостаточно, и производителю все же стоит провести отзыв и провести надлежащее сервисное обслуживание потенциально затронутых проблемой авто.

Официальные данные, предоставленные Tesla для NTHSA, показали, что доля сбоящих MCU для Model S и Model X достигала 30% в определенные месяцы сборки.

Еще раз для ясности: проблема затрагивает только более старые экземпляры седанов Model S 2012-2018 годов и кроссоверов Model X 2016-2018 годов, в которых использовались процессоры NVIDIA Tegra 2/3 и 4/8 Гбайт флэш-памяти SK Hynix.

Как отмечает Electrek, подобное распоряжение NHTSA — это редкий случай. Обычно автопроизводители добровольно проводят отзывные кампании. Теперь же, когда есть обращение регулятора, Tesla должна в течение двух недель объявить об отзыве либо же объясниться перед регулятором, если она не собирается проводить кампанию.