Bloomberg: Американский производитель электромобилей Rivian подыскивает место для европейской фабрики (пока в лидерах Великобритания, Германия и Венгрия)





Издание Bloomberg сообщило, что американский стартар Rivian собирается построить фабрику по производству электромобилей на территории Европы и в данный момент подыскивает подходящее для этого место с помощью агентства JLL. Информация опубликована со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, при этом руководство Rivian отказалось комментировать данные.

По информации источника, вначале европейская фабрика будет заниматься сборкой электрофургонов доставки для компании Amazon, на втором этапе дело дойдет до производства электромобилей для пользователей — электрокроссовера Rivian R1S и электропикапа Rivian R1T.

Конкретное место для производства пока не определено, пока в списке предпочтений лидируют Великобритания, Германия и Венгрия, но в компании рассматривают и другие варианты, в том числе за пределами ЕС (самое время написать Rivian в twitter по поводу залежей лития и дешевой рабочей силы в Украине).

Напомним, что компания Amazon планирует довести количество электрофургонов Rivian в своем автопарке до отметки 10 тыс. штук к 2022 году и до 100 тыс. штук — к 2030 году (соответственно, работы хватит и американской и европейской фабрикам). В свою очередь, первые поставки электрокроссовера Rivian R1S и электропикапа Rivian R1T стартуют уже летом 2021 года.

Ранее руководитель стартапа Роберт Джозеф Скариндж (RJ Scaringe) заявлял, что планирует выпустить более компактные электромобили для рынков Европы и Китая (ранее в компании патентовали обозначения R1V и R2X). Каждый из этих рынков получит вариант наиболее популярного для региона формфактора, при этом производить их собираются локально. Таким образом уже в ближайшие годы можно ожидать экспансию американской компании не только в Европу, но и в Азию.

Источник: Electrek, Bloomberg