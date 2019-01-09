Samsung Electronics прогнозирует неудачный квартал, но рассчитывает подтянуть основные финансовые показатели уже во втором полугодии

Как известно, третий квартал 2018 финансового года для Samsung Electronics оказался лучшим за всю историю, но еще тогда звучали неутешительные прогнозы о том, что в дальнейшем южнокорейского гиганта ожидает устойчивый спад ввиду завершения суперцикла роста цен на рынке памяти DRAM. И вот сейчас Samsung Electronics опубликовала предварительную оценку финансовых результатов четвертого квартала 2018 финансового года. Основные показатели, приведенные производителем, свидетельствуют, что ситуация даже хуже, чем предсказывали аналитики.

Консолидированный доход за отчетный период южнокорейский гигант оценивает в 59 трлн вон ($52,5 млрд), что в годовом выражении соответствует сокращению на 11%. При этом операционная прибыль ожидается на уровне 10,8 трлн вон ($9,6 млрд), а это уже на целых 29% меньше, чем годом ранее.

Полный финансовый отчет, как обычно, будет опубликован только в конце месяца, но едва ли цифры в нем будут отличаться от уже озвученных. В этот раз вместе с предварительными результатами Samsung опубликовала отдельное заявление с объяснениями причин ухудшения основных финансовых показателей. Обычно развернутые объяснения Samsung давала только после публикации окончательной версии отчета. Южнокорейский производитель объясняет падение выручки и прибыли двумя основными факторами: первый — падение спроса на рынке памяти, а второй — рост конкуренции на рынке смартфонов.

Как сообщается, поставки памяти сократились из-за непредвиденных корректировок запасов для ЦОД. Ухудшение результатов мобильного подразделения объясняют возросшими затратами на маркетинги на фоне слабых продаж и сильной сезонности.Также на результаты сильно повлияли некие непредвиденные «одноразовые расходы».

Что касается текущего квартала, Samsung прогнозирует слабые финпоказатели из-за продолжающегося падения спроса на память, но ожидает, что во второй половине года ситуация значительно улучшится. В Samsung рассчитывают, что 5G и складные мобильные устройства с гибкими экранами смогут оживить спрос и улучшить показатели мобильного подразделения.

Напомним, что не так давно прогноз квартальной выручки существенно снизила Apple, что в итоге стоило компании еще несколько миллиардов долларов рыночной капитализации. Еще недавно самая дорогая компания в мире сейчас не входит даже в тройку рейтинга, который с недавних пор возглавляет Amazon.

Источник: The Verge