Аналитики: Samsung Display начнет выпуск LTPO-дисплеев для iPhone 13 в первой половине 2021 года

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О планах Samsung модернизировать производственную линию A3 завода Samsung Display в южнокорейском городе Асан, где производится выпуск экранов LTPS OLED для смартфонов iPhone, под производство LTPO-дисплеев для будущих смартфонов iPhone 13 сообщил южнокорейский сайт The Elec со ссылкой на аналитиков UBI Research.

Согласно прогнозу аналитика Мин-Чи Куо и многочисленным утечкам, отличительной особенностью Pro-моделей будущей линейки iPhone 13 станут экраны LTPO OLED с частотой развертки до 120 Гц.

Технология LTPO первоначально была разработана для Apple Watch, поскольку она обеспечивает возможность точно регулировать частоту обновления (в отличие от LTPS) и потребляет значительно меньше энергии. Такие экраны с поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения в пределах от 1 до 120 Гц сейчас встречаются во флагманских смартфонах Android — например, Galaxy Note20 Ultra. В представленном вчера OnePlus 9 Pro тоже используется экран AMOLED LTPO.

Единственный недостаток LTPO по сравнению с LTPS — они технически сложнее и, следовательно, дороже в производстве. Именно по этой причине мощность линии A3 упадет с 105 000 панелей в месяц (как было в прошлом году) до 70 000 в месяц после завершения модернизации в первой половине этого года.

Остается надеяться, что базовая и компактная модели iPhone 13 не останутся на 60-герцевых экранах, а хотя бы перейдут новые 90-герцевые панели для обеспечения большей плавности анимации.

Также в iPhone 13 ожидается более энергоэффективный 5G-модем Qualcomm X60M, производимый по техпроцессу 5 нм. В сочетании с новыми аккумуляторами с повышенной энергетической плотностью, о которых Куо, упоминал в более раннем прогнозе, это должно обеспечить автономность на необходимом Apple уровне.

Массовое производство iPhone 13 должно начаться, как обычно, летом, а презентация с последующим стартом продаж — осенью. Единственный вопрос, сможет ли Apple в этом году нагнать график, или же новые модели, как и iPhone 12, выйдут с опозданием.