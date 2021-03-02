Мин-Чи Куо рассказал, чего ждать от iPhone 13 — экраны 120 Гц в Pro-моделях, уменьшенная «челка», увеличенная автономность, порт Lightning останется. И предсказал возможный выпуск складного iPhone в 2023 году





Аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами об устройствах Apple, в очередной записке инвесторам на основании сведений от информаторов из цепочки поставок назвал ключевые (предполагаемые) изменения iPhone 2021 года.

Ожидается, что Apple не станет менять состав линейки в следующем поколении — иными словами, в рамках серии iPhone 13 (какое бы название в итоге не выбрала Apple) будет четыре модели по аналогии с актуальной линейке iPhone 12. Дизайн с прямыми гранями тоже останется, но, как сообщается, Apple впервые с выхода iPhone X уменьшит характерный прямоугольный вырез в экране для фронтальной камеры и датчиков Face ID, именуемый в народе «монобровью» и «челкой». Также iPhone 13 сохранит проприетарный разъем Lightning, несмотря на циркулирующие из года в год слухи о вероятном отказе в пользу USB-C. С другой стороны, в последнее время все чаще звучат предположения, что в конечном итоге Apple откажется от Lightning, но только в пользу собственной технологии MagSafe, а не USB-C.

Еще одно крупное изменение iPhone 13 — новые экраны с частотой 120 Гц, которые можно встретить во многих флагманах Android 2020 года. В то же время аналитик оговаривает, что 120-герцевые экраны станут отличительной особенностью Pro-моделей. Это будут экраны LTPO OLED, выделяющиеся поддержкой технологии динамической частоты обновления (от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от сценария) для максимально эффективного расхода заряда аккумулятора. Остается надеяться, что базовая и компактная в этом плане не обделят внимание и хотя бы перейдут с 60-герцевых на новые 90-герцевые панели.

Также в iPhone 13 ожидается более энергоэффективный 5G-модем Qualcomm X60M, производимый по техпроцессу 5 нм, тогда как нынешний X55 в iPhone 12 сделан по менее тонкому техпроцессу 7 нм. В сочетании с новыми аккумуляторами с повышенной энергетической плотностью, о которых Куо, упоминал в более раннем прогнозе, это должно обеспечить автономность на необходимом Apple уровне. Ранее проскакивали сообщения, что именно из-за модуля 5G, который значительно увеличил не только затраты на производство, но и энергопотребление, Apple пришлось отказаться от 120-герцевых экранов в iPhone 12.

Само собой, без улучшений по части камеры тоже не обойдется, но пока конкретики мало. Сообщается, что сенсор LiDAR останется эксклюзивной фишкой Pro-моделей, а сверхширокоугольный модуль немного «‎прокачают»‎ — появится автофокус, а светочувствительность вырастет до F/1.8.

Не нужно быть гениальным аналитиком, чтобы предсказать iPhone 13 следующее поколение SoC Apple A15. В то же время важно понимать, что хотя аналитик Мин-Чи Куо очень редко ошибается, массовое производство iPhone 13 начнется летом. То есть, к моменту утверждения финального дизайна и характеристик Apple еще может внести изменения.

В свежем отчете Мин-Чи Куо также упоминает новый iPhone SE, который сохранит размеры и цену нынешней 4,7-дюймовой модели, но перейдет на более производительный процессор и обзаведется поддержкой 5G. Его выход ожидается в первой половине 2022 года. В более ранних прогнозах Куо также сообщал о более крупном 5,5-дюймовом iPhone SE со встроенным в кнопку питания сканером Touch ID. Но теперь Куо утверждает, что в текущем расписании Apple ничто не указывает на возвращение Touch ID в iPhone. Таким образом, судьба более крупного iPhone SE остается под вопросом.

Наконец, подтверждая многочисленные сообщения о разработке складного iPhone с гибким экраном (в январе факт разработки подтверждал и Bloomberg), Куо в своем прогнозе указывает, что складной iPhone с гибким экраном диагональю от 7,5 до 8 дюймов, сопоставимый по размерам с iPad mini, может увидеть свет в 2023 году. При этом аналитик подчеркивает, что проект еще не получил зеленый свет. То есть, Apple пока окончательно не решила насчет складного iPhone и в любой момент может свернуть его разработку.

Буквально на днях мы узнали, что iPhone 11 и iPhone SE стали самыми продаваемыми смартфонами в мире по итогам 2020 года, а iPhone 12 mini всего за полтора месяца на рынке сумел войти в первую десятку бестселлеров.