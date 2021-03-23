OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии
Как и было запланировано, 23 марта OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 9 в двух версиях — стандартной и Pro-версии. Новинки были полностью рассекречены еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.
Обе версии построены на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и обновленными вибромоторами для обратной связи. Базовая модель OnePlus 9 — более компактная. Она оснащается 6,55-дюймовым дисплеем (соотношение сторон 20:9), как и прошлогодняя модель OnePlus 8.
Старшая модель OnePlus 9 Pro выделяется улучшенным дисплеем Fluid Display 2.0, более продвинутой камерой с кастомным 48-Мп сенсором Sony IMX789 и беспроводной зарядкой Warp Charge 50 Wireless.
Предзаказы OnePlus 9 и OnePlus 9 откроются 26 марта, а фактические продажи начнутся 2 апреля. Базовая модель предлагается в черном, светло-фиолетовом и синем цвета корпуса, а Pro-версия — черном, серебристом и зеленом цветах. Как и другие смартфоны OnePlus, новые модели не будут официально продаваться в Украине, но их можно будет купить в Европе.
Цены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в США, Европе и Индии
|OnePlus 9 Pro
|США, доллары
|Европа, евро
|Индия, рупии
|8/128 GB
|970
|900
|65 000
|12/256 GB
|1 070
|1 000
|70 000
|OnePlus 9
|США
|Европа
|Индия
|8/128 GB
|730
|700
|50 000
|12/256 GB
|830
|800
|55 000
Основные характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro
Подробные технические спецификации новинок для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.
|Модель
|OnePlus 9
|OnePlus 9 Pro
|Платформа
|5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G
|Дисплей
|
|
|Оперативная память
|8/12 Гбайт (LPDDR5)
|Флэш-память
|128/256 Гбайт (UFS 3.1)
|Основная камера
|Система из трех модулей:
|Система из четырех модулей:
|Фронтальная камера
|Врезанный в экран модуль: 16 Мп Sony IMX471, f/2.4, FF, EIS
|Аккумулятор
|
|
|Сканер отпечатков пальцев
|Есть, встроенный в экран
|Беспроводные модули
|
|
|Разъемы
|USB 3.1 Gen1 Type-C
|Габариты и масса
|
|
|Материалы корпуса
|
|
|Защита
|IP68
|Операционная система
|OxygenOS 11 на Android 11
|Цвета корпуса
|Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black
|Morning Mist, Forest Green, Stellar Black
***
Крупные западные СМИ и блогеры уже опубликовали обзоры новых смартфонов OnePlus 9. Популярный техно-сайт The Verge положительно отозвался об обеих моделях: базовую модель OnePlus 9 он похвалил за топовую платформу Snapdragon 888, экран 120 Гц, качественную ультраширокоугольную камеру и достойную автономность при более доступной по сравнению с другими флагманами цене. В недостатки записали отсутствие оптической стабилизации в основной камере и отсутствие телефото-камеры. Старшую модель OnePlus 9 Pro обозреватель The Verge похвалил за быструю беспроводную зарядку, экран и ПО, но отметил, что по камере новинка не дотягивает до уровня iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Ultra.