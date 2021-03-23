OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии

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Как и было запланировано, 23 марта OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 9 в двух версиях — стандартной и Pro-версии. Новинки были полностью рассекречены еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

Обе версии построены на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и обновленными вибромоторами для обратной связи. Базовая модель OnePlus 9 — более компактная. Она оснащается 6,55-дюймовым дисплеем (соотношение сторон 20:9), как и прошлогодняя модель OnePlus 8.

Старшая модель OnePlus 9 Pro выделяется улучшенным дисплеем Fluid Display 2.0, более продвинутой камерой с кастомным 48-Мп сенсором Sony IMX789 и беспроводной зарядкой Warp Charge 50 Wireless.

Предзаказы OnePlus 9 и OnePlus 9 откроются 26 марта, а фактические продажи начнутся 2 апреля. Базовая модель предлагается в черном, светло-фиолетовом и синем цвета корпуса, а Pro-версия — черном, серебристом и зеленом цветах. Как и другие смартфоны OnePlus, новые модели не будут официально продаваться в Украине, но их можно будет купить в Европе.

Цены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в США, Европе и Индии

OnePlus 9 Pro США, доллары Европа, евро Индия, рупии 8/128 GB 970 900 65 000 12/256 GB 1 070 1 000 70 000 OnePlus 9 США Европа Индия 8/128 GB 730 700 50 000 12/256 GB 830 800 55 000

Основные характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Подробные технические спецификации новинок для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

Модель OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Платформа 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G Дисплей 6,55 дюйма, AMOLED, FHD+ (2400х1080p)

402 PPI

20:9

120 Гц

пиковая яркость 1100 нит

Поддержка sRGB и DCI-P3

HDR10+

Автоматическая регулировка цветовой температуры

Gorilla Glass 5 6,7 дюйма, LTPO AMOLED, QHD+ (3216x1440p)

525 PPI

20,1:9

поддержка технологии динамической частоты обновления (от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от сценария)

частота опроса сенсора 360 Гц

пиковая яркость 1300 нит

10-битная глубина отображения цвета

Поддержка sRGB и DCI-P3

HDR10+

MEMC

Автоматическая регулировка цветовой температуры

Gorilla Glass 5 Оперативная память 8/12 Гбайт (LPDDR5) Флэш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.1) Основная камера Система из трех модулей: Основная: 48 Мп Sony IMX689, F/1.8, EIS, PDAF+CAF

48 Мп Sony IMX689, F/1.8, EIS, PDAF+CAF Вторичная (ультраширокоугольная): 50 Мп Sony IMX766, F/2.2, линза произвольной формы

50 Мп Sony IMX766, F/2.2, линза произвольной формы Третичная (оценка глубины сцены): 2 Мп монохромный сенсор

2 Мп монохромный сенсор Двойная светодиодная вспышка

Запись видео: 8K video @ 30fps 4K video @ 30/60fps Slow motion: 720p @480fps, 1080p @ 240fps Time-lapse: 1080p @ 30fps, 4K @ 30fps

Дополнительные функции и режимы: Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama, Tilt-shift mode, Focus Peaking, Cat/Dog Face focus, поддержка RAW, Filters, Super Stable video, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Hyperlapse Система из четырех модулей: Основная: 48 Мп Sony IMX 789, f/1.8, OIS, EIS, PDAF+CAF

48 Мп Sony IMX 789, f/1.8, OIS, EIS, PDAF+CAF Вторичная (ультраширокоугольная): 50 Мп Sony IMX766, f/2.2, линза произвольной формы

50 Мп Sony IMX766, f/2.2, линза произвольной формы Третичная (телевик): 8 Мп, оптическое увеличение 3.3x, f/2.4, OIS

8 Мп, оптическое увеличение 3.3x, f/2.4, OIS Четверичная (оценка глубины сцены):

2 Мп монохромный сенсор

Двойная светодиодная вспышка

Запись видео: 8K video @30fps 4K video @ 30/60/120fps Slow motion: 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps Time-lapse: 1080p @ 30fps, 4K @ 30fps

Дополнительные функции и режимы: Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama, Tilt-shift mode, Focus Peaking, Cat/Dog Face focus, подержка RAW, Filters, Super Stable video, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Hyperlapse Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 16 Мп Sony IMX471, f/2.4, FF, EIS Аккумулятор 4500 мА·ч

быстрая проводная зарядка 65 Вт (1-100% за 29 минут)

быстрая проводная зарядка 45 Вт (USB PD)

беспроводная зарядка Qi 15 Вт (версии для рынка США и Европы)

ЗУ Warp Charge 65T входит в комплект поставки (поддержка зарядки 45 Вт по стандарту USB PD или PPS для других устройств) 4500 мА·ч

быстрая проводная зарядка 65 Вт (1-100% за 29 минут)

быстрая проводная зарядка 45 Вт (USB PD)

фирменная беспроводная зарядка 50 Вт (1-100% за 43 минуты)

ЗУ Warp Charge 65T входит в комплект поставки (поддержка зарядки 45 Вт по стандарту USB PD или PPS для других устройств) Сканер отпечатков пальцев Есть, встроенный в экран Беспроводные модули LTE 4×4 MIMO

SA/NSA 5G

Wi-Fi 6 2×2 MIMO (dual-band)

Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC support)

NFC

GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS LTE 4×4 MIMO

SA/NSA 5G

Wi-Fi 6 2×2 MIMO (dual-band)

Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC support)

NFC

GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS Разъемы USB 3.1 Gen1 Type-C Габариты и масса США/Европа: 160×74,2×8,7 мм 192 г

Индия/Китай: 160×73,9×8,1 мм 183 г

163,2×73,6×8,7 мм

197 г Материалы корпуса Пластиковая рамка, усиленная стекловолокном

Gorilla Glass 5 спереди и сзади Алюминиевая рамка

Gorilla Glass 5 спереди и сзади Защита IP68 Операционная система OxygenOS 11 на Android 11 Цвета корпуса Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black Morning Mist, Forest Green, Stellar Black

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Крупные западные СМИ и блогеры уже опубликовали обзоры новых смартфонов OnePlus 9. Популярный техно-сайт The Verge положительно отозвался об обеих моделях: базовую модель OnePlus 9 он похвалил за топовую платформу Snapdragon 888, экран 120 Гц, качественную ультраширокоугольную камеру и достойную автономность при более доступной по сравнению с другими флагманами цене. В недостатки записали отсутствие оптической стабилизации в основной камере и отсутствие телефото-камеры. Старшую модель OnePlus 9 Pro обозреватель The Verge похвалил за быструю беспроводную зарядку, экран и ПО, но отметил, что по камере новинка не дотягивает до уровня iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Ultra.