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OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии

OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии

OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии


Как и было запланировано, 23 марта OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 9 в двух версиях — стандартной и Pro-версии. Новинки были полностью рассекречены еще до анонса, так что нам остается уточнить детали и подвести итоги.

OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии
Варианты расцветки OnePlus 9

Обе версии построены на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 888, оснащены двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и обновленными вибромоторами для обратной связи. Базовая модель OnePlus 9 — более компактная. Она оснащается 6,55-дюймовым дисплеем (соотношение сторон 20:9), как и прошлогодняя модель OnePlus 8.

OnePlus анонсировала смартфоны линейки OnePlus 9 — экраны 120 Гц, камеры Hasselblad и беспроводная зарядка 50 Вт в Pro-версии
Варианты расцветки OnePlus 9 Pro

Старшая модель OnePlus 9 Pro выделяется улучшенным дисплеем Fluid Display 2.0, более продвинутой камерой с кастомным 48-Мп сенсором Sony IMX789 и беспроводной зарядкой Warp Charge 50 Wireless.

Предзаказы OnePlus 9 и OnePlus 9 откроются 26 марта, а фактические продажи начнутся 2 апреля. Базовая модель предлагается в черном, светло-фиолетовом и синем цвета корпуса, а  Pro-версия — черном, серебристом и зеленом цветах. Как и другие смартфоны OnePlus, новые модели не будут официально продаваться в Украине, но их можно будет купить в Европе.

Цены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro в США, Европе и Индии

OnePlus 9 Pro США, доллары Европа, евро Индия, рупии
8/128 GB 970 900 65 000
12/256 GB 1 070 1 000 70 000
OnePlus 9 США Европа Индия
8/128 GB 730 700 50 000
12/256 GB 830 800 55 000

 

Основные характеристики OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Подробные технические спецификации новинок для большего удобства и наглядности отличий мы собрали в таблице.

Модель OnePlus 9 OnePlus 9 Pro
Платформа  5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G
Дисплей
  • 6,55 дюйма, AMOLED, FHD+ (2400х1080p)
  • 402 PPI
  • 20:9
  • 120 Гц
  • пиковая яркость 1100 нит
  • Поддержка sRGB и DCI-P3
  • HDR10+
  • Автоматическая регулировка цветовой температуры
  • Gorilla Glass 5
  • 6,7 дюйма, LTPO AMOLED, QHD+ (3216x1440p)
  • 525 PPI
  • 20,1:9
  • поддержка технологии динамической частоты обновления (от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от сценария)
  • частота опроса сенсора 360 Гц
  • пиковая яркость 1300 нит
  • 10-битная глубина отображения цвета
  • Поддержка sRGB и DCI-P3
  • HDR10+
  • MEMC
  • Автоматическая регулировка цветовой температуры
  • Gorilla Glass 5
Оперативная память 8/12 Гбайт (LPDDR5)
Флэш-память 128/256 Гбайт (UFS 3.1)
Основная камера Система из трех модулей:

  • Основная: 48 Мп Sony IMX689, F/1.8, EIS, PDAF+CAF
  • Вторичная (ультраширокоугольная): 50 Мп Sony IMX766, F/2.2, линза произвольной формы
  • Третичная (оценка глубины сцены): 2 Мп монохромный сенсор
  • Двойная светодиодная вспышка
  • Запись видео:
    • 8K video @ 30fps
    • 4K video @ 30/60fps
    • Slow motion: 720p @480fps, 1080p @ 240fps
    • Time-lapse: 1080p @ 30fps, 4K @ 30fps
  • Дополнительные функции и режимы: Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama, Tilt-shift mode, Focus Peaking, Cat/Dog Face focus, поддержка RAW, Filters, Super Stable video, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Hyperlapse
 Система из четырех модулей:

  • Основная: 48 Мп Sony IMX 789, f/1.8, OIS, EIS, PDAF+CAF
  • Вторичная (ультраширокоугольная): 50 Мп Sony IMX766, f/2.2, линза произвольной формы
  • Третичная (телевик): 8 Мп, оптическое увеличение 3.3x, f/2.4, OIS
  • Четверичная (оценка глубины сцены):
  • 2 Мп монохромный сенсор
  • Двойная светодиодная вспышка
  • Запись видео:
    • 8K video @30fps
    • 4K video @ 30/60/120fps
    • Slow motion: 720p @ 480fps, 1080p @ 240fps
    • Time-lapse: 1080p @ 30fps, 4K @ 30fps
  • Дополнительные функции и режимы: Nightscape, Super Macro, UltraShot HDR, Smart Scene Recognition, Portrait mode, Pro mode, Panorama, Tilt-shift mode, Focus Peaking, Cat/Dog Face focus, подержка RAW, Filters, Super Stable video, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Hyperlapse
Фронтальная камера Врезанный в экран модуль: 16 Мп Sony IMX471, f/2.4, FF, EIS
Аккумулятор
  • 4500 мА·ч
  • быстрая проводная зарядка 65 Вт (1-100% за 29 минут)
  • быстрая проводная зарядка 45 Вт (USB PD)
  • беспроводная зарядка Qi 15 Вт (версии для рынка США и Европы)
  • ЗУ Warp Charge 65T входит в комплект поставки (поддержка зарядки 45 Вт по стандарту USB PD или PPS для других устройств)
  • 4500 мА·ч
  • быстрая проводная зарядка 65 Вт (1-100% за 29 минут)
  • быстрая проводная зарядка 45 Вт (USB PD)
  • фирменная беспроводная зарядка 50 Вт (1-100% за 43 минуты)
  • ЗУ Warp Charge 65T входит в комплект поставки (поддержка зарядки 45 Вт по стандарту USB PD или PPS для других устройств)
Сканер отпечатков пальцев Есть, встроенный в экран
Беспроводные модули
  • LTE 4×4 MIMO
  • SA/NSA 5G
  • Wi-Fi 6 2×2 MIMO (dual-band)
  • Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC support)
  • NFC
  • GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS
  • LTE 4×4 MIMO
  • SA/NSA 5G
  • Wi-Fi 6 2×2 MIMO (dual-band)
  • Bluetooth 5.2 (aptX, aptX HD, LDAC, AAC support)
  • NFC
  • GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo, Beidou, A-GPS
Разъемы USB 3.1 Gen1 Type-C
Габариты и масса
  • США/Европа:
    • 160×74,2×8,7 мм
    • 192 г
  • Индия/Китай:
    • 160×73,9×8,1 мм
    • 183 г
  • 163,2×73,6×8,7 мм
  • 197 г
Материалы корпуса
  • Пластиковая рамка, усиленная стекловолокном
  • Gorilla Glass 5 спереди и сзади
  • Алюминиевая рамка
  • Gorilla Glass 5 спереди и сзади
Защита IP68
Операционная система OxygenOS 11 на Android 11
Цвета корпуса Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black Morning Mist, Forest Green, Stellar Black

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Крупные западные СМИ и блогеры уже опубликовали обзоры новых смартфонов OnePlus 9. Популярный техно-сайт The Verge положительно отозвался об обеих моделях: базовую модель OnePlus 9 он похвалил за топовую платформу Snapdragon 888, экран 120 Гц, качественную ультраширокоугольную камеру и достойную автономность при более доступной по сравнению с другими флагманами цене. В недостатки записали отсутствие оптической стабилизации в основной камере и отсутствие телефото-камеры. Старшую модель OnePlus 9 Pro обозреватель The Verge похвалил за быструю беспроводную зарядку, экран и ПО, но отметил, что по камере новинка не дотягивает до уровня iPhone 12 Pro Max или Samsung Galaxy S21 Ultra.

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