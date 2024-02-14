Sony ожидает снижения продаж PlayStation 5 до апреля 2025 года, так как не планирует выпускать крупные эксклюзивы в этот период

Sony ожидает, что продажи консолей PlayStation 5 «постепенно будут снижаться» в течение следующего финансового года, который продлится с апреля 2024-го по март 2025 года, и подтвердила, что не планирует выпускать никаких «больших эксклюзивов в существующих франшизах» в течение этого 12-месячного периода.

В финансовых результатах компании квартала, завершившегося 31 декабря 2023 года, игровое подразделение Sony сообщило об очередном рекорде с точки зрения доходов, когда продажи PS5 достигли 54,7 млн, но снизило свой прогноз продаж на год.

Sony Interactive Entertainment имеет перед собой амбициозную цель — продать 25 млн PS5 за год, заканчивающийся в марте 2024 года. Однако в последнем квартале она продала 8,2 млн консолей, а общее количество за год составило 16,4 миллиона. Компания заявила, что теперь ожидает отставания от первоначальной цели на 4 млн единиц (21 млн).

Корпорация ожидает, что ее сегмент «Игры и сетевые услуги» получит 210 млрд иен за год (1,3 млрд долларов), что на 5% меньше, что, по ее словам, частично связано со снижением продаж и увеличением убытков от аппаратного обеспечения из-за промо-акций, передает VGC.

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О аппаратном обеспечении PS5, которая вступает в свой пятый год с момента запуска. Отчасти из-за того, что мы входим во вторую половину жизненного цикла консоли, мы стремимся оптимизировать продажи с большим акцентом на сбалансированность с прибылью. Поэтому мы ожидаем постепенное снижение продаж единиц продукции, начиная со следующего финансового года. Что касается программного обеспечения сторонних разработчиков, мы планируем и в дальнейшем сосредотачиваться на создании высококачественной продукции и разработке игр для live-сервисов. Но, несмотря на то, что крупные проекты находятся на стадии разработки, мы не планируем выпускать новые крупные игры существующих франшиз в следующем финансовом году, такие как God of War: Ragnarok и Marvel Spider-Man 2 — президент, главный операционный и финансовый директор Sony Хироки Тотоки.

Sony выделила игру Marvel’s Spider-Man 2, которая, по ее словам, продалась в количестве 10 млн экземпляров. По словам компании, серия Marvel’s Spider-Man продалась тиражом более 50 млн копий по всему миру на ПК и консолях.

Количество ежемесячных активных пользователей PlayStation Network (MAU) также достигло рекордного уровня в 123 миллиона, что на 11 миллионов больше, чем в прошлом году. По словам Sony, MAU — это приблизительное общее количество уникальных аккаунтов, которые играли в игры или пользовались услугами PlayStation Network в течение последнего месяца квартала.

Продажи программного обеспечения (PS4 и PS5) выросли на 3,2 млн в годовом исчислении, до 89,7 млн единиц. Цифровое программное обеспечение составило 66% квартальных продаж игр по сравнению с 62% в прошлом году.