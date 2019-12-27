Android 11 принесет возможность сохранять записанные на камеру ролики размером более 4 ГБ одним файлом





Занимательный факт — современные смартфоны, работающие под управлением ОС Android, не могут записывать видеофайлы размером более 4 ГБ. Но в следующем году все изменится и ограничение будет снято. По крайней мере, на это указывает недавнее обновление исходного кода в репозитории проекта Android Open Source Project (AOSP). Соответствущие строчки обнаружили энтузиасты из сообщества разработчиков XDA Developers.

Сказать, что это долгожданное изменение — это ничего не сказать. Сейчас если размер видео упирается в 4 ГБ, то съемка не прерывается, но вместо одного файла в галерее сохраняется несколько, что не очень удобно.

Само ограничение было введено еще в далеком 2014 году. Сейчас же на рынке появляется все больше смартфонов, способных записывать видео в разрешении 4K со скоростью 30 и даже 60 кадров в секунду, а флагманы 2020 года шагнут еще дальше и принесут поддержку 8K при 30 к/с (недавно представленная SoC Qualcomm Snapdragon 865 наделена такой возможностью). На этом фоне лимит по размеру в 4 ГБ представляется как откровенное издевательство. По-хорошему, его нужно было снять еще в Android 10, или не вводить вовсе, но приятно, что Google обратила на это внимание сейчас.

Первая бета-версия следующей версии Android 11 должна выйти в марте, а финальная традиционно ожидается в конце августа или начале сентября.

Источник: XDA Developers