Представлена флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 865 с глобальным 5G и процессором изображений производительностью 2 гигапикселя в секунду

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Во время пленарного доклада, открывающего ежегодный технический саммит Snapdragon Tech Summit 2019 на Гавайях (3-6 декабря), Qualcomm представила несколько интересных новинок. Пожалуй, самый главный и ожидаемый анонс — новая высокопроизводительная SoC Snapdragon 865, пришедшая на смену уже хорошо знакомым нам Snapdragon 855 и ее разогнанному варианту Snapdragon 855+. Таким образом, Qualcomm не меняет систему обозначений, что само по себе хорошо.

Традиционно первый анонс вышел сугубо номинальным, а все технические подробности о новой SoC Snapdragon 865, которая станет основой большинства флагманских смартфонов 2020 года, раскроют вечером.

Как и прошлогодняя Snapdragon 855, новая Snapdragon 865 будет производиться по 7-нм техпроцессу на мощностях TSMC.

Что примечательно, новая флагманская SoC Snapdragon 865 не получила встроенного модема 5G. При этом она является эксклюзивом для будущих флагманских смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения, а непосредственно поддержку 5G обеспечит второе поколение модема для сотовых сетей пятого поколения Snapdragon X55. То есть, обязательным дополнением к Snapdragon 865 станет внешний модем Snapdragon X55.

Напомним, Snapdragon X55 поддерживает не только диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) и стандарт миллиметровых волн (mmWave), но и предыдущие стандарты связи, включая 2G GSM, CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA и 4G LTE. Он обеспечивает пиковые скорости до 7 Гбит/с (против 4,5 Гбит/с у Snapdragon X50) и до 3 Гбит/с на прием и передачу данных, а также поддерживает 4G LTE Category 22 в исходящем направлении, позволяя получить скорость закачки до 2,5 Гбит/с. Qualcomm особо подчеркивает, что Snapdragon X55 является поистине глобальным решением.

На презентации (видео трансляции мероприятия) представитель Qualcomm выделил некоторые ключевые особенности новой SoC Snapdragon 865. Одна из ключевых новшеств — пятое поколение движка AI Engine, отвечающий за ускорение обработки задач искусственного интеллекта. Производительность по сравнению с прошлым поколением возросла вдвое — до 15 TOPS (триллион операций в секунду). Qualcomm обещает трехкратный прирост быстродействия в соответствующих приложениях (обработка фото, переводы в реальном времени и т.д.), использующих нейронную мощь нового ИИ-движка.

Еще одна особенность Snapdragon 865 — новый высокопроизводительный процессор обработки изображений (ISP) производительностью 2 гигапикселя в секунду, что должно вывести качество мобильных камер на принципиально новый уровень. По словам производителя, это первый столь мощный ISP на рынке. Среди его возможностей — запись видео формата 8K с частотой 30 к/с, которая была недоступна до этого момента. В режиме съемки видео 4K каждый кадр делается при разрешении 64 Мп. Вдобавок ко всему новый ISP поддерживает камеры разрешением вплоть до 200 Мп, что в сочетании с алгоритмами ИИ должно обеспечить впечатляющие фото- и видеовозможности. Что же, осталось дождаться первых смартфонов (об этом еще расскажем), чтобы проверить степень правдивости этих обещаний.

В прошлогодней Snapdragon 855 производитель применил набор игровых технологий под общим названием Snapdragon Elite Gaming Experience, включающий «кинематографическую цветокоррекцию», поддержку API Vulkan 1.1 и специальные алгоритмы для повышения производительности в играх. В новом поколении Snapdragon 865 производитель двинулся еще дальше в этом направлении. Улучшенный набор Elite Gaming привносит функции и возможности настольных систем в мобильные игры, но углубляться в детали на презентации не стали.

В заключение презентации Snapdragon 865 показали слайд (выше), где перечислены ключевые составляющие, в которых, по заверениям производителя, его решение является лучшим.

Как только полное описание всех возможностей и технических параметров Snapdragon 865 появится на сайте производителя, мы непременно все внимательно изучим и предоставим короткую выжимку с самыми сочными деталями.

Одновременно с Snapdragon 865 компания Qualcomm представила еще две среднеуровневые SoC Snapdragon 765 и 765G, внимание, со встроенным модемом Snapdragon X52, который по возможности является почти точной копией внешнего Snapdragon X55. О них мы расскажем в отдельной новости.