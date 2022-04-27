Android 13 теперь не только для разработчиков — Google выпустила первую публичную бету ОС следующего поколения

В ночь на 27 апреля Google выпустила первую публичную бета-версию Android 13 — любой желающий с поддерживаемым смартфоном Pixel уже может попробовать ОС следующего поколения. Интересно, что в этот раз Google решила выпустить бету раньше, не дожидаясь конференции I/O 2022, где ожидается полноценная презентация и все подробности нововведений Android 13 — мероприятие состоится 11-12 мая.

Для конечных пользователей наиболее интересные функции Android 13 — те, что появились в первых двух предыдущих сборках для разработчиков. Это поддержка актуального протокола с низким энергопотреблением Bluetooth Low Energy (LE) Audio, новый инструмент выбора фотографий, позволяющий ограничить приложениям доступ к фотографиям, хранящимся на устройстве, тематические иконки и новый параметр в разделе разрешений, который может уменьшить количество спам-сообщений.

Другие новые возможности и функции этой первой общедоступной бета-версии Android 13 больше ориентированы на разработчиков, например изменение разрешений программы для доступа к общим медиафайлам в локальном хранилище. В сообщении в официальном блоге вице-президент Google по разработке Дэйв Берк говорит, что теперь разрешения будут подвязаны к типам медиа, к которым программа должна получить доступ — изображений, видео или аудио — вместо общего разрешения на доступ ко всем файлам.

Среди других новшеств — Keystore и KeyMint, компоненты Android, которые могут обрабатывать криптографические ключи, они обновлены для предоставления более информативных кодов ошибок. Также добавлены новые API для воспроизведения аудио.

Все, кто до этого использовал превью-версию для разработчиков, должны автоматически получить обновление до новой бета-версии. Скачать Android 13 Beta 1 (установить можно вручную с помощью утилиты Android Flash Tool или принять участие в программе бета-тестирования Android для Pixel и получить обновления автоматически по воздуху) и ознакомиться с полным списком нововведений можно на официальном сайте Android. Установить систему можно на смартфоны Pixel 4/4 XL, 4a/4a(5G), Pixel 5/5a, Pixel 6/6 Pro.

Согласно графику, будет еще будет как минимум три бета-версии Android 13 — в мае, июне и июле. Финальная версия ожидается в конце августа — начале сентября. В прошлом году релиз Android 12 состоялся 4 октября, но только в виде эталонной сборки AOSP, а привычное обновление воздухом для Pixel стало доступно через две недели 19 октября.