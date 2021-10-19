Вышло обновление Android 12 для смартфонов Pixel
Одновременно с анонсом Pixel 6 и 6 Pro, которые стали первыми смартфонами с Android 12 из коробки, Google, как и ожидалось, выпустила обновление для предыдущих моделей Pixel, распространяется автоматически по воздуху. Его уже можно установить через настройки.
На самом деле Google выпустила финальную версию Android 12 еще 4 октября, но только в виде эталонной сборки AOSP. Теперь вышло привычное OTA-обновление для Pixel.
Android 12 официально поддерживается на таких моделях Pixel
- Pixel 3
- Pixel 3A
- Pixel 4
- Pixel 4A
- Pixel 4A 5G
- Pixel 5
- Pixel 5A
Google еще раз подтвердила, что Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi выпустят обновления до Android 12 для своих моделей «позже в этом году».
Новейшая Android 12 выделяется в первую очередь радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You (новое поколение стиля Material Design), а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы». Разработчики переработали интерфейс с упором на кастомизацию, а также API виджетов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем на разных платформах, скинах Android и лаунчерах. Среди характерных особенностей — шрифт Google Sans, плоские значки и более гармоничные цветовые палитры, которые вместе придают виджетам более современный вид. Сами виджеты получили новые динамические элементы управления, позволяющие взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения, и способны динамически подстраивать цвет фона и элементов под часть изображения на рабочем столе.
Среди ключевых особенностей Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, технология Private Compute Core (отдельный изолированный раздел для хранения данных локальных алгоритмов машинного обучения — например, функции «сейчас играет» для музыки и «умные ответы» Gmail) и возможность «обманывать» приложениям, давая им не точное, а примерное местоположение.
Подробнее о нововведениях Android 12 можно прочесть из нашего предыдущего материала, посвященного выходу ОС.
Google выпустила Android 12 — пока только AOSP версию, а обновление для Pixel выйдет «в ближайшие недели»