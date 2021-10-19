Вышло обновление Android 12 для смартфонов Pixel

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Одновременно с анонсом Pixel 6 и 6 Pro, которые стали первыми смартфонами с Android 12 из коробки, Google, как и ожидалось, выпустила обновление для предыдущих моделей Pixel, распространяется автоматически по воздуху. Его уже можно установить через настройки.

На самом деле Google выпустила финальную версию Android 12 еще 4 октября, но только в виде эталонной сборки AOSP. Теперь вышло привычное OTA-обновление для Pixel.

Android 12 официально поддерживается на таких моделях Pixel

Pixel 3

Pixel 3A

Pixel 4

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Pixel 5A

Google еще раз подтвердила, что Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi выпустят обновления до Android 12 для своих моделей «позже в этом году».

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Новейшая Android 12 выделяется в первую очередь радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You (новое поколение стиля Material Design), а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы». Разработчики переработали интерфейс с упором на кастомизацию, а также API виджетов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем на разных платформах, скинах Android и лаунчерах. Среди характерных особенностей — шрифт Google Sans, плоские значки и более гармоничные цветовые палитры, которые вместе придают виджетам более современный вид. Сами виджеты получили новые динамические элементы управления, позволяющие взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения, и способны динамически подстраивать цвет фона и элементов под часть изображения на рабочем столе.

Среди ключевых особенностей Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, технология Private Compute Core (отдельный изолированный раздел для хранения данных локальных алгоритмов машинного обучения — например, функции «сейчас играет» для музыки и «умные ответы» Gmail) и возможность «обманывать» приложениям, давая им не точное, а примерное местоположение.

Подробнее о нововведениях Android 12 можно прочесть из нашего предыдущего материала, посвященного выходу ОС.