Google запускает новый раздел безопасности в Play Store для информирования пользователей об отслеживании их активности

Новый раздел в магазине приложений уже запущен, но для всех пользователей станет доступен в ближайшие недели. Раздел предназначен для вывода более подробной информации, какие данные собирают приложениям и как они используются. Все разработчики должны добавить эту информацию до 20 июля. Инициатива впервые была озвучена в прошлом году.

Как отмечает Google, такой раздел поможет пользователям получить больше информации о приложениях. В нем будут перечислены данные, которые собирает каждый разработчик, делится ли с другими и как он обеспечивает безопасность. Дополнительно будет информация о семейной политике Google Play и прошли ли методы обеспечения безопасности стороннюю проверку.

В случае утаивания информации или намеренного искажения, обновления приложений будут заблокированы и оно может быть удалено из Play Store.

«Даже разработчики приложений, которые не собирают никаких пользовательских данных, должны заполнить эту форму и предоставить ссылку на свою политику конфиденциальности», — говорится на странице.

Еще на конференции Google I/O 2019 гендиректор компании Сундар Пичаи анонсировал изменения. За три года Google кардинально переработал настройки конфиденциальности и запустил инструменты приватности, включая режим инкогнито в «Картах», автоматическое удаление истории поиска в YouTube, удаление истории разговоров с Assistant и новый инструмент очистки истории перемещений.

Аналогичная функция есть и в Apple App Store, которая была запущена в конце 2020 года.