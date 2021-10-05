Google выпустила Android 12 — пока только AOSP версию, а обновление для Pixel выйдет «в ближайшие недели»

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4 октября одновременно с Windows 11 вышла новая версия самой популярной мобильной ОС — Android 12. В этом году Google изменила привычную модель и выпустила обновление только в виде эталонной сборки AOSP (Android Open Source Project) для устройств ARM64 и x86-64. Исходный код Android 12 доступен из Git-репозитории проекта. Обновление Android 12 для Pixel выйдет «в ближайшие недели», а апдейты для сторонних смартфонов начнут выходить под конец года.

Google представила Android 12 на майской презентации I/O 2021 и одновременно выпустила первую публичную бета-версию (первая бета для разработчиков вышла еще раньше — в феврале). С тех пор Google выпустила несколько бета-версий, заключительная предрелизная сборка Android 12 Beta 5 вышла в начале сентября.

Новейшая Android 12 выделяется в первую очередь радикально переработанным интерфейсом в стиле Material You (новое поколение стиля Material Design), а сама Google называет грядущий выпуск «самым значительным обновлением дизайна за последние годы». Разработчики переработали интерфейс с упором на кастомизацию, а также API виджетов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем на разных платформах, скинах Android и лаунчерах. Среди характерных особенностей — шрифт Google Sans, плоские значки и более гармоничные цветовые палитры, которые вместе придают виджетам более современный вид. Сами виджеты получили новые динамические элементы управления, позволяющие взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения, и способны динамически подстраивать цвет фона и элементов под часть изображения на рабочем столе.

Среди ключевых особенностей Android 12 — новая панель конфиденциальности, которая объединяет в одном месте все настройки приватности, позволяет управлять разрешениями приложений и предупреждает о любых обращениях в буфер обмена, специальный дашборд с игровыми функциями, технология Private Compute Core (отдельный изолированный раздел для хранения данных локальных алгоритмов машинного обучения — например, функции «сейчас играет» для музыки и «умные ответы» Gmail) и возможность «обманывать» приложениям, давая им не точное, а примерное местоположение.

Отдельно разработчики выделяют улучшения производительности и оптимизации ОС:

ключевые системные процессы теперь на 22% меньше нагружают процессор, что обеспечивает прирост автономности до 15%;

22% меньше нагружают процессор, что обеспечивает прирост автономности до 15%; новый, более быстрый поисковый движок AppSearch с полнотекстовой индексацией и ранжированием выдачи;

особый режим гибернации для давно неиспользуемых приложений (можно отключить при желании);

улучшенный механизм переключения между приложениями — с приростом быстродействия от 2 до 47 раз;

оптимизирована анимация поворота экрана — задержка сократилась на 25%;

обработка небольших запросов приложений к базам данных ускорена на 36%, а более крупных запросов с наборами более тысячи строк — в 49 раз;

благодаря функции play-as-you-download можно начинать играть до завершения полной загрузки всех файлов игры, а API Game Mode позволяет выбирать между режимами максимальной производительности и умеренного потребления энергии.

The Verge в своем обзоре Android 12 на смартфоне Pixel 4A 5G выделил внушительный список условий, с которыми необходимо согласиться для использования продукта.

Как выглядит финальная сборка Android 12 на Pixel 4A 5G [Галерея]

Сроки доступности Android 12 для Pixel и сторонних смартфонов

Google подтвердила, что автоматическое распространение Android 12 на смартфоны Pixel начнется «в ближайшие недели» — апдейт получат Pixel 3, Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4A, Pixel 4A 5G, Pixel 5 и Pixel 5A. Грядущие флагманы Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые ожидаются в этом месяце, станут первыми смартфонами с Android 12 из коробки. Что касается сторонних производителей, Google отметила, что Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi выпустят обновления до Android 12 «позже в этом году». Пока ни один из сторонних производителей не делился точным графиком обновления своих устройств до Android 12.

Samsung еще в прошлом месяце выпустила публичную бету One UI 4.0 на базе Android 12 для Galaxy S21, но, судя по обзору XDA Developers, южнокорейский гигант выбрал более сдержанный по сравнению с Google подход.

Одновременно Google объявила, что в этом году ежегодный саммит разработчиков Android Dev Summit пройдет 27-28 октября.