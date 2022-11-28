Анонс Xiaomi 13 и MIUI 14 состоится 1 декабря

Xiaomi наконец-то подтвердила дату запуска своих будущих телефонов серии Xiaomi 13. Презентация запланирована на четверг, 1 декабря, в 19:00 по пекинскому времени.

Босс Xiaomi Лей Цзюнь поделился официальным рендером Xiaomi 13, который будет иметь плоский OLED-экран с рамками толщиной 1,61 мм сверху и по бокам и 1,81 мм снизу. Кроме того, ширина смартфона составит 71,5 мм, что позволит легко удерживать его одной рукой.

Также GSMArena получило подтверждение того, что все телефоны серии Xiaomi 13 будут защищены от воды и пыли стандартом IP68.

Xiaomi подтвердила, что выпустит свои умные часы Watch S2 и TWS-наушники Xiaomi Buds 4, а также свой первый настольный компьютер, новый маршрутизатор Wi-Fi и проектор. Операционная система MIUI 14 также будет анонсирована на мероприятии вместе с телефонами Xiaomi 13 и 13 Pro.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Перед долгожданным выпуском смартфонов Xiaomi 13 в сети ходило немало слухов о новых моделях и их ключевых функциях. Ранее было подтверждено, что Xiaomi 13 будет работать на SoC Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.

Предполагалось, что смартфон также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображений и датчик Sony IMX 8-й серии.

Источник: GSMArena, EconomicTimes