Анонсирована камера Sony Alpha 1: полнокадровый 50,1 Мп сенсор, 15 ступеней экспозиции, запись видео 8K и цена $6500





Компания Sony сообщила о выпуске новой цифровой камеры Sony Alpha 1. Данная модель оснащена совершенно новым полнокадровым сенсором. Многослойная полнокадровая матрица Exmor RS с разрешением 50,1 Мп способна совершать до 120 вычислений (отслеживаний) АФ/АЭ в секунду.

Камера содержит улучшенный процессор обработки изображений BIONZ XR, а используемая матрица обладает встроенной памятью. Эта комбинация позволяет делать снимки с полным разрешением 50,1 Мп со скоростью 30 кадров в секунду (с электронным затвором). Продолжительность серийной съёмки с такой скоростью может достигать до 155 полнокадровых снимков в сжатом формате RAW или 165 — в формате JPEG. Кроме того, впервые в семействе Alpha, камера может записывать видео в формате 8K 10-bit XAVC HS с цветовой субдискретизацией 4:2:0 и частотой 30 кадров в секунду, а также в формате 4K 10-bit 4:2:2 с частотой 120 кадров в секунду и технологией цветопередачи S-Cinetone.

Матрица обеспечивает динамический диапазон более 15 ступеней экспозиции для видео и 15 ступеней – для фото. Светочувствительность составляет от ISO 100 до ISO 32000 (в режиме фото диапазон может быть расширен от ISO 50 до 102400). Помимо форматов RAW (сжатый и несжатый) и JPEG дополнительно поддерживается 10-битный формат HEIF.

Камера Sony Alpha 1 также оснащается новым 0,64-дюймовым электронным видоискателем с разрешением 9,4 млн точек, выполненным по технологии OLED Quad-XGA. Частота обновления составляет 240 кадров в секунду. При этом видоискатель не темнеет в момент экспозиции. Дополнительно доступен 3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1,44 млн точек. Впервые в семействе Alpha возможна синхронизация электронного затвора со вспышкой при выдержке до 1/200 секунды. Синхронизацию механического затвора со вспышкой осуществляется с выдержкой до 1/400 секунды.

Как заявляет производитель, система автофокусировки способна отслеживать быстро движущиеся объекты. На матрице расположены 759 датчиков фазовой автофокусировки, покрывающие примерно 92% её площади. Поддерживается автофокусировка по глазам в реальном времени (даже когда взгляд направлен не в камеру). Помимо отслеживания глаз людей и животных новинка также способна отслеживать глаза птиц. Новые алгоритмы не упускают объект, даже если сидящая птица внезапно взлетает или при резком изменении кадрирования. В Alpha 1 также есть функция отслеживания объекта в реальном времени с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм распознавания ориентируется по цвету, яркости и расстоянию до объекта, что позволяет максимально быстро определять его местоположение в пространстве.

В камере реализованы гироскоп, стабилизатор и новые алгоритмы стабилизации изображения. Они позволяют добиться преимущества в 5,5 ступеней экспозиции. Также есть специальный режим Active Mode, обеспечивающий стабилизацию при съемке видео с рук. В ходе постобработки на компьютере можно воспользоваться функцией точной стабилизации изображения в программах Sony Catalyst Browse или Catalyst Prepare, которая опирается на метаданные, записанные гироскопом камеры.

В Sony Alpha 1 доступны различные функции, ориентированные на профессиональных пользователей. Например, камера обеспечивает вывод данных в формате RAW с глубиной цвета 16 бит на внешний рекордер через HDMI. Также упоминаются цифровой звуковой интерфейс, встроенный в мультиинтерфейсный разъём; оверсэмплинг с 5,8K в 4K с попиксельным считыванием без объединения пикселей в режиме Super 35. Кроме того, в камере представлен обновленный режим съемки со сдвигом пикселей (pixel shift), позволяющий объединить до 16 полнокадровых изображений. В этом режиме Alpha 1 сдвигает матрицу с шагом в полпикселя или пиксель, чтобы получить 16 отдельных изображений суммарным разрешением 796,2 Мп. Затем с помощью ПО для компьютера Sony Imaging Edge их можно объединить в одно изображение разрешением 17280×11520 пикселей. При этом возможна синхронизация со вспышкой на скорости до 1/200 секунды. Данный режим подойдёт для съёмки архитектуры, предметов искусства и других статичных сюжетов.

Для хранения отснятого материала камера Sony Alpha 1 оснащена двумя слотами для карт памяти SDXC/SDHC UHS-I и UHS-II. Кроме того, поддерживается формат CFexpress Type A. В камере реализован встроенный двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac с поддержкой технологии 2×2 MIMO. В данной модели также присутствует интерфейс 1000BASE-T LAN. Поддерживается и защищенный протокол FTPS, позволяющий шифровать передаваемые файлы с помощью SSL или TLS. Камера оснащена разъёмом HDMI Type-A и поддерживает технологию USB PD (Power Delivery).

Камера Sony Alpha 1 поступит в продажу в марте по цене $6500. Информация о сроках начала продаж и цене новинки для украинского рынка пока не сообщается.