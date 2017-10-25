Анонсирована полнокадровая камер Sony A7R III с повышенной производительностью, двумя слотами для карт памяти и двумя портами USB

Компания Sony подготовила к выпуску новую модель цифровой зеркальной камеры A7R III, которая является усовершенствованной версией модели A7R II, выпущенной около двух лет назад.

Новинка оснащена полнокадровым (35,9×24,0 мм) 42,4-мегапиксельным сенсором EXMOR R с обратной засветкой и графическим процессором BIONZ X. Устройство получило усовершенствованную систему автоматической фокусировки (включает 399 точек фазовой фокусировки и 425 точек контрастной фокусировки) с повышенной скоростью работы по сравнению с предшественником. В результате, камера Sony A7R III способна вести серийную съёмку со скоростью 10 кадров в секунду при активном следящем автофокусе (против 5 кадров в секунду в предыдущей модели). Ещё одним улучшением стал расширенный до 15 ступеней экспозиции динамический диапазон. Устройство несёт на борту электронный OLED видоискатель с разрешением 3,7 млн точек и сенсорный дисплей.

Новая камера Sony A7R III способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду. При этом может использоваться вся ширина сенсора или область размерами 5176×2924 пикселей (формат Super 35) с пересчетом в разрешение 3840×2160 пикселей. Новинка позволяет изменять светочувствительность в диапазоне ISO 100-32000 (ISO 50-102400 в расширенном режиме). Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты памяти SD. Также в новинке доступны два порта USB: USB-C и microUSB. Устройство имеет размеры 126,9×95,6×73,7 мм и массу 657 г.

Камера Sony A7R III поступит в продажу в конце ноября по цене $3199. Также был представлен сменный объектив FE 24-105 F4 G OSS, который будет продаваться по цене около $1300.

Источник: Engadget