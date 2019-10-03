Анонсирована улучшенная полнокадровая беззеркальная камера Sony A9 Mark II по цене $4500





Компания Sony обновила свою беззеркальную полнокадровую камеру Sony A9, выпустив версию Sony A9 Mark II. Новинка сохранила тот же 24-мегапиксельный полнокадровый сенсор с возможностью серийной съёмки 20 кадров в секунду. Но есть и ряд существенных модернизаций.

Что касается улучшений, то скорость механического затвора была повышена в 2 раза, и теперь он может обеспечивать «скорострельность» на уровне 10 кадров в секунду. Это порадует фотографов, которым требуется синхронизация со вспышкой или часто приходится снимать в условиях мерцающего освещения. Также сообщается о встроенной системе стабилизации изображения, которая способна компенсировать 5,5 шагов экспозиции, наличии улученной защиты от пыли и влаги, внедрении такого же сенсорного интерфейса, как и в модели A7R IV. Кроме того, благодаря новым алгоритмам была улучшена работа отслеживания автофокуса. Улучшению также подверглись и коммуникационные возможности камеры A9 Mark II. Устройство оснащено гигабитным портом Ethernet, портом USB-C 3.2, двухдиапазонным модулем Wi-Fi. Предыдущая версия поддерживала только частотный диапазон 2,4 ГГц.

Новая полнокадровая беззеркальная камера Sony A9 Mark II поступит в продажу в ноябре. Её рекомендованная розничная цена (без комплектного объектива) составит $4500.

Источник: The Verge