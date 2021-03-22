Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC
В рамках бренда POCO Global состоялась презентация двух новых смартфонов POCO F3 и POCO X3 Pro. Обе модели получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, но на базе различных технологий: AMOLED у POCO F3 и LCD у POCO X3 Pro. В обоих случаях разрешение изображения составляет 2400х1080 точек и поддерживается частота обновления 120 Гц.
Модель POCO F3 получила поддержку стандарта связи 5G благодаря использованию процессора Snapdragon 870. POCO X3 Pro содержит более доступный чипсет Snapdragon 860. Обе модели предлагаются в конфигурациях 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти. В новинках используется хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.1.
Устройства также отличаются камерами. В случае POCO F3 доступна тройная камера. Основная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов и 5-мегапиксельный телемакромодуль. Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает селфи в режиме «Ночь».
POCO X3 Pro получил квадрокамеру с 48-мегапиксельным основным Модулем. Система также включает 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. POCO F3 оснащен тройным микрофоном с поддержкой функции Audio Zoom. Во время съемки видео отдельный третий микрофон на задней панели позволяет устройству «приближать» звук вместе с изображением.
Смартфон POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мА•ч. В случае POCO X3 Pro доступна батарея 5160 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также обе новинки имеют стерео динамики. Подробные технические характеристики моделей представлены в следующей таблице.
|POCO F3
|POCO X3 Pro
|Дисплей
|
6,67″ E4 AMOLED DotDisplay,
2400×1080
Частота обновления: 120 Гц
Частота опроса сенсора: 360 Гц
Контрастность: 5000000:1
Яркость: 900 нит (тип), 1300 нит (пик)
Технология True Color
Технология True Display
HDR10 +
Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation)
Дневной режим 3.0
Датчик внешнего освещения 360°
|
6,67″ FHD + LCD DotDisplay
2400×1080
Частота обновления: 120 Гц
Частота опроса сенсора: 240 Гц
Технология DynamicSwitch
Контрастность: 1500:1
Яркость: 450 нит (тип)
Дневной режим
Режим чтения 2.0
HDR10
|Корпус
|
Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue
Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях
|
Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze
Стекло Corning Gorilla Glass 6 на передней панели,
Передняя панель – 2.5D-стекло, 3D-изогнутая задняя панель
|Размеры
|163,7×76,4×7,8 мм, 196 г
|165,3×76,8×9,4 мм, 215 г
|Сетевые диапазоны
|
2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц
3G: WCDMA: 1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66
4G: LTE TDD: 38/40/41
5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78
|
2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц
3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
4G: TDD-LTE: B38/40/41
|Продуктивность
|
Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 870
7-нм техпроцесс
Qualcomm Kryo 585, 8-ядерный процессор, до 3,2 ГГц
ГП: Qualcomm Adreno 650
|
Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 860
7-нм техпроцесс
Qualcomm Kryo 485, 8-ядерный процессор, до 2,96 ГГц
ГП: Qualcomm Adreno 640
|Память
|LPDDR5 + UFS 3.1
|LPDDR4X + UFS 3.1
|Охлаждение
|
Технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus
Медная трубка D5 + многослойная графитовая конструкция
|Основная камера
|
48 Мп основная камера
— сенсор 1/2″, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel
— f/1,79, объектив 6P-, AF
8 Мп сверхширокоугольная камера
— f/2.2, FOV 119 °
5 Мп телемакромодуль
— f/2.4, AF (3-7 см)
|
48 Мп основная камера
— сенсор 1/2 «, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel
— f/1,79, объектив 6P, AF
8 Мп сверхширокоугольная камера
— f/2.2, FOV 119 °
2 Мп макромодуль
— f/2.4, FF (4 см)
2 Мп датчик глубины
— f/2.4, FF
|Фронтальная камера
|20 Мп камера
|20 Мп камера
|Соединение
|
NFC
ИК-бластер
Bluetooth 5.1
Wi-Fi 6
5G
|
NFC
ИК-бластер
Bluetooth 5.0
Wi-Fi 6
Поддержка двух SIM, поддержка 4G с обеих карт в режиме ожидания
|Разблокировка
|
Боковой сканер отпечатков пальцев
AI Face Unlock
|
Боковой сканер отпечатков пальцев
AI Face Unlock
|Зарядка и аккумулятор
|
Батарея 4520 мА•ч (тип)
Быстрая зарядка 33 Вт, до 100% за 52 мин
USB Type-C
|
Батарея 5160 мА•ч (тип)
Быстрая зарядка 33 Вт
USB Type-C
|Аудио
|
Dolby Atmos
Стереодинамики
Hi-Res Audio
Сертификат Hi-Res Audio Wireless
|
Стереодинамики
Сертификат High-Res Audio
Разъем для наушников 3.5 мм
|Вибромотор
|Линейный мотор на оси X
|Линейный мотор на оси Z
|ОС
|MIUI 12 для POCO на базе Android 11
|MIUI 12 для POCO на базе Android 11
|Память
|6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ
Смартфон POCO F3 поставляется в трёх цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Для конфигурации 6/128 ГБ рекомендованная розничная цена на глобальном рынке будет составлять €349, для версии 8/256 ГБ – €399. POCO X3 Pro доступен в цветах Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Цена конфигурации 6/128 ГБ составляет €249, а версии 8/256 ГБ – €299. Украинские цены будут объявлены дополнительно.