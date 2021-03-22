Новости
Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC


В рамках бренда POCO Global состоялась презентация двух новых смартфонов POCO F3 и POCO X3 Pro. Обе модели получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, но на базе различных технологий: AMOLED у POCO F3 и LCD у POCO X3 Pro. В обоих случаях разрешение изображения составляет 2400х1080 точек и поддерживается частота обновления 120 Гц.

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

Модель POCO F3 получила поддержку стандарта связи 5G благодаря использованию процессора Snapdragon 870. POCO X3 Pro содержит более доступный чипсет Snapdragon 860. Обе модели предлагаются в конфигурациях 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти. В новинках используется хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.1.

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

Устройства также отличаются камерами. В случае POCO F3 доступна тройная камера. Основная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов и 5-мегапиксельный телемакромодуль. Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает селфи в режиме «Ночь».

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

POCO X3 Pro получил квадрокамеру с 48-мегапиксельным основным Модулем. Система также включает 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. POCO F3 оснащен тройным микрофоном с поддержкой функции Audio Zoom. Во время съемки видео отдельный третий микрофон на задней панели позволяет устройству «приближать» звук вместе с изображением.

Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

Смартфон POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мА•ч. В случае POCO X3 Pro доступна батарея 5160 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также обе новинки имеют стерео динамики. Подробные технические характеристики моделей представлены в следующей таблице.

POCO F3 POCO X3 Pro
Дисплей

6,67″ E4 AMOLED DotDisplay,

2400×1080

Частота обновления: 120 Гц

Частота опроса сенсора: 360 Гц

Контрастность: 5000000:1

Яркость: 900 нит (тип), 1300 нит (пик)

Технология True Color

Технология True Display

HDR10 +

Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation)

Дневной режим 3.0

Датчик внешнего освещения 360°

6,67″ FHD + LCD DotDisplay

2400×1080

Частота обновления: 120 Гц

Частота опроса сенсора: 240 Гц

Технология DynamicSwitch

Контрастность: 1500:1

Яркость: 450 нит (тип)

Дневной режим

Режим чтения 2.0

HDR10

 
Корпус

Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue

Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях

 

Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze

Стекло Corning Gorilla Glass 6 на передней панели,

Передняя панель – 2.5D-стекло, 3D-изогнутая задняя панель
Размеры 163,7×76,4×7,8 мм, 196 г 165,3×76,8×9,4 мм, 215 г
Сетевые диапазоны

2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц

3G: WCDMA: 1/2/4/5/8

4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66

4G: LTE TDD: 38/40/41

5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78

2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц

3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28

4G: TDD-LTE: B38/40/41
Продуктивность

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 870

7-нм техпроцесс

Qualcomm Kryo 585, 8-ядерный процессор, до 3,2 ГГц

ГП: Qualcomm Adreno  650

Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 860

7-нм техпроцесс

Qualcomm Kryo 485, 8-ядерный процессор, до 2,96 ГГц

ГП: Qualcomm Adreno 640
Память LPDDR5 + UFS 3.1 LPDDR4X + UFS 3.1
Охлаждение

Технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus

Медная трубка D5 + многослойная графитовая конструкция
Основная камера

48 Мп основная камера

— сенсор 1/2″, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel

— f/1,79, объектив 6P-, AF

8 Мп сверхширокоугольная камера

— f/2.2, FOV 119 °

5 Мп телемакромодуль

— f/2.4, AF (3-7 см)

 

48 Мп основная камера

— сенсор 1/2 «, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel

— f/1,79, объектив 6P, AF

8 Мп сверхширокоугольная камера

— f/2.2, FOV 119 °

2 Мп макромодуль

— f/2.4, FF (4 см)

2 Мп датчик глубины

— f/2.4, FF
Фронтальная камера 20 Мп камера 20 Мп камера
Соединение

NFC

ИК-бластер

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6

5G

NFC

ИК-бластер

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6

Поддержка двух SIM, поддержка 4G с обеих карт в режиме ожидания
Разблокировка

Боковой сканер отпечатков пальцев

AI Face Unlock

Боковой сканер отпечатков пальцев

AI Face Unlock
Зарядка и аккумулятор

Батарея 4520 мА•ч (тип)

Быстрая зарядка 33 Вт, до 100% за 52 мин

USB Type-C

Батарея 5160 мА•ч (тип)

Быстрая зарядка 33 Вт

USB Type-C
Аудио

Dolby Atmos

Стереодинамики

Hi-Res Audio

Сертификат Hi-Res Audio Wireless

Стереодинамики

Сертификат High-Res Audio

Разъем для наушников 3.5 мм
Вибромотор Линейный мотор на оси X Линейный мотор на оси Z
ОС MIUI 12 для POCO на базе Android 11 MIUI 12 для POCO на базе Android 11
Память 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ

 

Смартфон POCO F3 поставляется в трёх цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Для конфигурации 6/128 ГБ рекомендованная розничная цена на глобальном рынке будет составлять €349, для версии 8/256 ГБ – €399. POCO X3 Pro доступен в цветах Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Цена конфигурации 6/128 ГБ составляет €249, а версии 8/256 ГБ – €299. Украинские цены будут объявлены дополнительно.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить