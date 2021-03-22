Анонсированы смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro: дисплеи 6,67 дюйма, быстрая зарядка 33 Вт и NFC

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В рамках бренда POCO Global состоялась презентация двух новых смартфонов POCO F3 и POCO X3 Pro. Обе модели получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, но на базе различных технологий: AMOLED у POCO F3 и LCD у POCO X3 Pro. В обоих случаях разрешение изображения составляет 2400х1080 точек и поддерживается частота обновления 120 Гц.

Модель POCO F3 получила поддержку стандарта связи 5G благодаря использованию процессора Snapdragon 870. POCO X3 Pro содержит более доступный чипсет Snapdragon 860. Обе модели предлагаются в конфигурациях 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти. В новинках используется хранилище на базе памяти стандарта UFS 3.1.

Устройства также отличаются камерами. В случае POCO F3 доступна тройная камера. Основная камера имеет 48-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов и 5-мегапиксельный телемакромодуль. Фронтальная 20-мегапиксельная камера поддерживает селфи в режиме «Ночь».

POCO X3 Pro получил квадрокамеру с 48-мегапиксельным основным Модулем. Система также включает 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. POCO F3 оснащен тройным микрофоном с поддержкой функции Audio Zoom. Во время съемки видео отдельный третий микрофон на задней панели позволяет устройству «приближать» звук вместе с изображением.

Смартфон POCO F3 получил аккумулятор емкостью 4520 мА•ч. В случае POCO X3 Pro доступна батарея 5160 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также обе новинки имеют стерео динамики. Подробные технические характеристики моделей представлены в следующей таблице.

POCO F3 POCO X3 Pro Дисплей 6,67″ E4 AMOLED DotDisplay, 2400×1080 Частота обновления: 120 Гц Частота опроса сенсора: 360 Гц Контрастность: 5000000:1 Яркость: 900 нит (тип), 1300 нит (пик) Технология True Color Технология True Display HDR10 + Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) Дневной режим 3.0 Датчик внешнего освещения 360° 6,67″ FHD + LCD DotDisplay 2400×1080 Частота обновления: 120 Гц Частота опроса сенсора: 240 Гц Технология DynamicSwitch Контрастность: 1500:1 Яркость: 450 нит (тип) Дневной режим Режим чтения 2.0 HDR10 Корпус Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue Защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 на передней и задней панелях Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze Стекло Corning Gorilla Glass 6 на передней панели, Передняя панель – 2.5D-стекло, 3D-изогнутая задняя панель Размеры 163,7×76,4×7,8 мм, 196 г 165,3×76,8×9,4 мм, 215 г Сетевые диапазоны 2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/66 4G: LTE TDD: 38/40/41 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n77/n78 2G: GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 4G: TDD-LTE: B38/40/41 Продуктивность Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 870 7-нм техпроцесс Qualcomm Kryo 585, 8-ядерный процессор, до 3,2 ГГц ГП: Qualcomm Adreno 650 Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 860 7-нм техпроцесс Qualcomm Kryo 485, 8-ядерный процессор, до 2,96 ГГц ГП: Qualcomm Adreno 640 Память LPDDR5 + UFS 3.1 LPDDR4X + UFS 3.1 Охлаждение Технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus Медная трубка D5 + многослойная графитовая конструкция Основная камера 48 Мп основная камера — сенсор 1/2″, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel — f/1,79, объектив 6P-, AF 8 Мп сверхширокоугольная камера — f/2.2, FOV 119 ° 5 Мп телемакромодуль — f/2.4, AF (3-7 см) 48 Мп основная камера — сенсор 1/2 «, 1,6 мкм 4-в-1 Super Pixel — f/1,79, объектив 6P, AF 8 Мп сверхширокоугольная камера — f/2.2, FOV 119 ° 2 Мп макромодуль — f/2.4, FF (4 см) 2 Мп датчик глубины — f/2.4, FF Фронтальная камера 20 Мп камера 20 Мп камера Соединение NFC ИК-бластер Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6 5G NFC ИК-бластер Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 Поддержка двух SIM, поддержка 4G с обеих карт в режиме ожидания Разблокировка Боковой сканер отпечатков пальцев AI Face Unlock Боковой сканер отпечатков пальцев AI Face Unlock Зарядка и аккумулятор Батарея 4520 мА•ч (тип) Быстрая зарядка 33 Вт, до 100% за 52 мин USB Type-C Батарея 5160 мА•ч (тип) Быстрая зарядка 33 Вт USB Type-C Аудио Dolby Atmos Стереодинамики Hi-Res Audio Сертификат Hi-Res Audio Wireless Стереодинамики Сертификат High-Res Audio Разъем для наушников 3.5 мм Вибромотор Линейный мотор на оси X Линейный мотор на оси Z ОС MIUI 12 для POCO на базе Android 11 MIUI 12 для POCO на базе Android 11 Память 6 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ

Смартфон POCO F3 поставляется в трёх цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Для конфигурации 6/128 ГБ рекомендованная розничная цена на глобальном рынке будет составлять €349, для версии 8/256 ГБ – €399. POCO X3 Pro доступен в цветах Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Цена конфигурации 6/128 ГБ составляет €249, а версии 8/256 ГБ – €299. Украинские цены будут объявлены дополнительно.