Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

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Компания TCL наконец официально анонсировала свои новые смартфоны, которые впервые она показала ещё в январе. Пользователям предлагаются модели в рамках линейки 10-series: TCL 10L, 10 Pro и 10 5G. При этом модификация с поддержкой связи 5G не является топовым решением в линейке.

Смартфон TCL 10 Pro единственный среди новинок получил AMOLED дисплей. Здесь применяется 6,47-дюймовая панель с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR10. Встроенный чип NXTVISION (доступен во всех анонсированных моделях) обеспечивает трансформацию выводимого контента SDR-to-HDR в режиме реального времени. Дисплей имеет закруглённые боковые грани и каплеобразный вырез в верхней части, где разместилась фронтальная 24-меганиксельная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1. Имеется слот для карт памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч, поддерживает быстрая зарядка Quick Charge 3.0 с передачей 18 Вт энергии. Устройство содержит 3,5-миллиметровый звуковой разъём и поддерживает функцию Super Bluetooth, которая позволяет подключаться к четырём беспроводным динамикам одновременно. Это доступно во всех трёх новинках.

На задней панели расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 64-мегапиксельный 1/1,7-дюймовый сенсор Samsung GW1 (пиксели 0,8 мкм или 1,6 мкм при объединении четырёх соседних пикселей). Также в наличии имеются 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль углом обзора 123 градуса, 5-мегапиксельный модуль с крупными пикселями (2,9 мкм) для записи видео в условиях слабого освещения и 2-мегапиксельный модуль для оценки глубины снимаемой сцены. Главная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон TCL 10 Pro поступит в продажу во втором квартале по цене $450 или €450. Устройство выйдет с операционной системой Android 10 (с собственной оболочкой TCL), позже производитель обещает выпустить обновление до Android 11.

Модель TCL 10 5G оснащена 6,53-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и сквозным отверстием для фронтальной 16-мегапиксельной камеры. В данном случае используется процессор Snapdragon 765G. Прочие характеристики, за исключением камеры, такие же, как у TCL 10 Pro: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, батарея ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки с передачей 18 Вт энергии. Но сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю панель.

Главный модуль в камере тоже 64-мегапиксельный, но разрешение сенсора в сверхширокоугольном модуле понижено до 8 Пм. Вместо «ночного» модуля доступен 5-мегапиксельный макро модуль. Наконец, камера содержит 2-мегапиксельный модуль для определения глубины сцены.

Смартфон TCL 10 5G поступит в продажу по цене €400, но сроки начала его продаж пока не уточняются.

Модель TCL 10L получила такой же 6,53-дюймовый LCD дисплей, как и версия TCL 10 5G. Однако некоторые другие характеристики были упрощены. Эта новинка оснащается процессором Snapdragon 665, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 ГБ (eMMC) или 128 ГБ (UFS). В случае необходимости доступное хранилище можно расширить при помощи карты памяти microSD. Ёмкость батареи снижена до 4000 мАч, при этом устройство лишено поддержки технологии быстрой зарядки.

Некоторые упрощения претерпела и камера. Она сохранила четыре модуля, но разрешение некоторых из них было снижено. Например, в главном модуле используется 48-мегапиксельный 1/2,25-дюймовый сенсор Samsung GM1, а макро модуль довольствуется 2-мегапиксельным сенсором. Сверхширокоугольный модуль остался 8-мегапиксельным. Также не претерпел изменений 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Несмотря на отличия в сенсоре и чипсете, камера поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон TCL 10L можно будет купить во втором квартале по цене $250 или €250.

Источник: gsmarena