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Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10


Компания TCL наконец официально анонсировала свои новые смартфоны, которые впервые она показала ещё в январе. Пользователям предлагаются модели в рамках линейки 10-series: TCL 10L, 10 Pro и 10 5G. При этом модификация с поддержкой связи 5G не является топовым решением в линейке.

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

Смартфон TCL 10 Pro единственный среди новинок получил AMOLED дисплей. Здесь применяется 6,47-дюймовая панель с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR10. Встроенный чип NXTVISION (доступен во всех анонсированных моделях) обеспечивает трансформацию выводимого контента SDR-to-HDR в режиме реального времени. Дисплей имеет закруглённые боковые грани и каплеобразный вырез в верхней части, где разместилась фронтальная 24-меганиксельная камера. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Аппарат несёт на борту процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.1. Имеется слот для карт памяти microSD ёмкостью до 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч, поддерживает быстрая зарядка Quick Charge 3.0 с передачей 18 Вт энергии. Устройство содержит 3,5-миллиметровый звуковой разъём и поддерживает функцию Super Bluetooth, которая позволяет подключаться к четырём беспроводным динамикам одновременно. Это доступно во всех трёх новинках.

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

На задней панели расположена камера на базе четырёх модулей. Главный модуль содержит 64-мегапиксельный 1/1,7-дюймовый сенсор Samsung GW1 (пиксели 0,8 мкм или 1,6 мкм при объединении четырёх соседних пикселей). Также в наличии имеются 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль  углом обзора 123 градуса, 5-мегапиксельный модуль с крупными пикселями (2,9 мкм) для записи видео в условиях слабого освещения и 2-мегапиксельный модуль для оценки глубины снимаемой сцены. Главная камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон TCL 10 Pro поступит в продажу во втором квартале по цене $450 или €450. Устройство выйдет с операционной системой Android 10 (с собственной оболочкой TCL), позже производитель обещает выпустить обновление до Android 11.

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

Модель TCL 10 5G оснащена 6,53-дюймовым LCD дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой HDR10 и сквозным отверстием для фронтальной 16-мегапиксельной камеры. В данном случае используется процессор Snapdragon 765G. Прочие характеристики, за исключением камеры, такие же, как у TCL 10 Pro: 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, батарея ёмкостью 4500 мАч, поддержка быстрой зарядки с передачей 18 Вт энергии. Но сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю панель.

Главный модуль в камере тоже 64-мегапиксельный, но разрешение сенсора в сверхширокоугольном модуле понижено до 8 Пм. Вместо «ночного» модуля доступен 5-мегапиксельный макро модуль. Наконец, камера содержит 2-мегапиксельный модуль для определения глубины сцены.

Смартфон TCL 10 5G поступит в продажу по цене €400, но сроки начала его продаж пока не уточняются.

Модель TCL 10L получила такой же 6,53-дюймовый LCD дисплей, как и версия TCL 10 5G. Однако некоторые другие характеристики были упрощены. Эта новинка оснащается процессором Snapdragon 665, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 64 ГБ (eMMC) или 128 ГБ (UFS). В случае необходимости доступное хранилище можно расширить при помощи карты памяти microSD. Ёмкость батареи снижена до 4000 мАч, при этом устройство лишено поддержки технологии быстрой зарядки.

Анонсированы смартфоны TCL 10 Pro, 10 5G и 10L с четырьмя камерами и поддержкой HDR10

Некоторые упрощения претерпела и камера. Она сохранила четыре модуля, но разрешение некоторых из них было снижено. Например, в главном модуле используется 48-мегапиксельный 1/2,25-дюймовый сенсор Samsung GM1, а макро модуль довольствуется 2-мегапиксельным сенсором. Сверхширокоугольный модуль остался 8-мегапиксельным. Также не претерпел изменений 2-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Несмотря на отличия в сенсоре и чипсете, камера поддерживает возможность записи видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду.

Смартфон TCL 10L можно будет купить во втором квартале по цене $250 или €250.

Источник: gsmarena

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