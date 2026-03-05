Популярный китайский бренд ноутбуков уличили в афере с процессорами

Популярный китайский бренд бюджетных ноутбуков Chuwi вводил покупателей в заблуждение, оснащая свои ПК CoreBook X устаревшими процессорами Ryzen.





Несмотря на устаревшие процессоры Ryzen в своих ноутбуках, бренд выпускал рекламу, указывая значительно более новые CPU. Отчет появился в ответ на многочисленные жалобы пользователей CoreBook X на Reddit. В обмане компанию уличили журналисты издания Notebookcheck.

В Chuwi не подтвердили и не опровергли обвинения, заявив о различных производственных партиях и остатках товаров, которые остаются вне контроля компании. Однако представители бренда добавили, что серьезно относятся к вопросу и проводят внутреннее расследование.

Вероятно, что Chuwi использовала модификацию на уровне прошивки, чтобы подделать идентификацию процессора. В прошивке CoreBook X, в Windows и даже в диагностических инструментах CPU-Z и HWiNFO64, CPU отображался как Ryzen 5 7430U. Однако исследователи из Notebookcheck разобрали ноутбук и обнаружили чип Ryzen с кодом OPN 100-000000375, который соответствует Ryzen 5 5500U.





Ryzen 5 7430U содержит 6 ядер и 12 потоков с исполнительными ядрами Zen 3. Ryzen 5 5500U имеет столько же ядер, однако исполнительные ядра предыдущего поколения Zen 2, вдвое меньший объем кэш L3 и меньшую тактовую частоту.

Процессор Архитектура Ядра/потоки Базовая/повышенная тактовая частота (ГГц) Кэш L2 (Мб) Кэш L (Мб) TDP (W) OPN Ryzen 5 7430U Zen 3 6/12 2.3/4.3 3 16 15 100-000000943 Ryzen 5 5500U Zen 2 6/12 2.1/4.0 3 8 15 100-000000375

Оба процессора имеют настолько похожие характеристики, что большинство людей могут быть легко введены в заблуждение. Меньший объем кэша L3 и более низкие тактовые частоты продемонстрировали, что Ryzen 5 7430U не соответствует заявленным характеристикам. Ryzen 5 5500U где-то на 7% медленнее Ryzen 5 7430U. Поскольку ноутбук CoreBook X работает с памятью с одним каналом, разница в производительности составляет 10%. Это не так много, чтобы рядовой пользователь заметил эту разницу.

Однако покупатели должны получать то, за что заплатили, иначе это мошенничество. Архивная страница CoreBook X демонстрирует, что Chuwi рекламировала ноутбук как «CoreBook X 7430U», упоминая о Ryzen 5 7430U во всех рекламных материалах. Сейчас компания рекламирует лэптоп как «CoreBook X Ryzen 5», однако URL-адрес сохраняет оригинальное название модели. Компания изменила характеристики процессора на Ryzen 5 с шестью ядрами и 12 потоками, с частотой до 4,3 ГГц, не упоминая конкретно Ryzen 5 7430U, но все еще указывая его тактовую частоту в режиме Boost.

