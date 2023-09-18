Анонсируем «Совет Авторов» — читатели ITC.ua будут развивать сообщество вместе с редакцией

Мы отказываемся от слова «Блоги» и анонсируем «Совет авторов». Небольшой, но крайне важный апдейт о том, как будет развиваться сообщество ITC.ua.

Когда мы добавили возможность публиковать тексты для всех желающих – это был только первый шаг в создании сообщества в рамках ITC.ua. С момента запуска на сайте вышло 133 не редакционных текстов, это скорее всего, больше, чем за всю историю издания:) На всякий случай хочу напомнить, что у нас можно публиковать не только длинные, объемные статьи, но и поделиться мемом, короткой мыслью, или даже новостью. Не все такие материалы попадут на главную страницу, но другие читатели увидят их в виджетах в разных местах сайта, и в разделе «Посты».

«Совет Авторов» — что это такое и для чего мы его основали

А теперь о том, ради чего пишется этот пост. Как и в любом сообществе, вектор развития ITC.ua должна определять не только администрация сайта, но и члены сообщества. Поэтому мы анонсируем «Совет авторов», группу из 9 человек, которые смогут напрямую влиять на развитие ресурса, и, как приятный бонус, получать ежемесячные плюшки и бонусы от редакции и партнеров.

В «Совет авторов» вошли пять человек, вступившие в него по личному приглашению администрации ITC:

Забегая вперед скажу, что у нас еще есть несколько свободных мест. Желающие, пожалуйста, напишите мне в свободной форме письмо на [email protected], с коротким описанием идей, как вы можете помочь нам развивать сообщество. Я обещаю ответить лично на все письма.

Итак, продолжим. Мы создали чат в Telegram для «Совета Авторов», где обсуждаем развитие сообщества и возможные улучшения на сайте. Также члены совета пообещали радовать читателей своими записями не реже одного раза в неделю.

Какие возможности получает «Совет Авторов»

публикация собственных постов без премодерации;

возможность модерации комментариев на сайте;

возможность апрува чужих постов, если редакции, например, нет на месте;

приглашения на мероприятия, куда обычно зовут редакцию издания. Выставки, конференции, ярмарки, презентации. Члены Совета, к слову, уже успели сходить, на книжную ярмарку и VR-ивент в Киеве;

ежемесячные приятные сюрпризы от спонсоров (какие – пока не готов сказать, после публикации этого поста мы пойдем договариваться про сотрудничество). Это могут быть книги (и практически наверняка будут), гаджеты, скидки или бонусы в различных сервисах и другие полезные штуки.

А еще мы убрали с сайта слово «Блоги». Потому что мы все, и администрация, и читатели, и авторы – члены одного и того же сообщества с равными правами и возможностями. Поэтому теперь в профиле по умолчанию выводится статус «Автор», все записи читателей публикуются в тематических рубриках сайта, а раздел «Блоги» в украинской версии называется «Дописи», в российской – «Посты» (там собраны исключительно тексты от читателей).

К чему мы хотим прийти в будущем и ради чего мы это все делаем

Мы хотим прийти к полноценному сообществу, где мы все будем обсуждать хобби и увлечения, связанные с IT, гаджетами, автомобилями, кино и музыкой, играми, и другими темами, которые освещает наш ресурс. А также к тому, что читатели будут делиться своими личными впечатлениями от игр, фильмов, новинок техники и добавят на сайт тот контент, который не публикует редакция.

Также на мой взгляд это сообщество будет максимально децентрализованным, и его развитие будет зависеть не только от редакции, но и участников. Анонс «Совета Авторов» — первый, но не последний шаг в этом направлении.

А мне за это заплатят? Сколько я заработаю?

Предвосхищая вопрос про деньги, который обязательно зададут в комментариях – а будут ли за это все платить авторам. Ответ – нет, но возможно, да. Мы, как издатели не зарабатываем на новом направлении, баннерная реклама максимум окупит зарплату модератора. Мы это делаем потому что нам кажется это интересным и классным – построить самое большое IT-сообщество в Украине, где будут обсуждать не только работу в IT-компаниях, как на всем известных ресурсах, а то, что нас всех интересует по-настоящему😊

Настраивая ночью NAT-сервер под свалку фильмов, или поднимая Apache под pet-проект, мы же не делаем это ради денег, а делаем потому, что нам интересно и в кайф. Посты на ITC – это не работа, а возможность поделиться с такими же гиками и фанатами технологий своим опытом, мыслями и рассуждениями. А после этого, обсудить их в комментариях.

Я со своей стороны обещаю сделать все возможное, чтобы почаще устраивать различные конкурсы с классными призами, а также дарить подарки от спонсоров активным членам сообщества на регулярной основе без привязки к конкурсам. Также мы рассматриваем варианты донатов для авторов – это могут быть денежные пожертвования через традиционный процессинг, либо же токены различных криптопроектов.

Что дальше

Дальше мы планируем

в качестве эксперимента добавить на сайт live-чат, где можно будет общаться без привязки к конкретным записям (не понравится читателям – уберем);

добавить в том или ином виде донаты для авторов;

добавить возможность постить без премодерации авторам с «верифицированным профайлом». Нет, мы не Илон Маск, это будет бесплатно;

возможность логиниться не только с помощью аккаунта на сайте, но и других серверов – Google, Facebook, Linkedin, Disquss;

скоро объявим про нашу собственную большую волонтерскую инициативу. Она не имеет прямого отношения к сообществу, но мы надеемся на вашу помощь в ее развитии;

собственный анонимный поиск работы, в партнерстве с большим и известным проектом.

Спасибо, что дочитали до конца. Давайте теперь обсудим все это в комментариях!