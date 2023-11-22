Новости Технологии 22.11.2023 в 17:22 comment views icon

Anthropic научила свой чат-бот Claude анализировать 150 тыс. слов за раз

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Юрій Орос

Автор новин

Anthropic научила свой чат-бот Claude анализировать 150 тыс. слов за раз

Anthropic выпустила Claude 2.1. Последняя версия конкурента ChatGPT увеличивает контекстное окно до 200 000 токенов (Anthropic утверждает, что 200 000 токенов – это примерно 150 000 слов или более 500 страниц материала). Компания заявила, что версия 2.1 также вдвое снизила частоту галлюцинаций, что привело к уменьшению количества ошибочных ответов.

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Компания заявляет, что контекстное окно Claude 2.1 на 200 тыс. токенов позволяет пользователям скачивать целые базы данных, научные работы, финансовые отчеты или длинные литературные произведения. После загрузки материала чат-бот может предоставлять резюме, отвечать на конкретные вопросы его содержания, сравнивать/контрастировать несколько документов или распознавать закономерности, которые человеку может быть сложно увидеть, передает Engadget.

Anthropic предупреждает, что анализ и ответ на очень длинные входные данные может занять у ИИ-бота несколько минут — гораздо больше секунд, которые тратятся на более простые запросы. Галлюцинации или заведомо неточной информации все еще распространены в этом поколении чат-ботов с искусственным интеллектом. Однако Anthropic утверждает, что Claude 2.1 снизил уровень галлюцинаций вдвое по сравнению с Claude 2.0. Частично компания объясняет этот прогресс улучшенной способностью отделять неверные утверждения от признаний неопределенности, благодаря чему Claude 2.1 примерно вдвое чаще признает, что не знает ответа, чем отвечает неверно.

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Anthropic утверждает, что Claude 2.1 также совершает на 30% меньше ошибок в очень длинных документах. Кроме того, он имеет в три-четыре раза более низкий показатель «ложных выводов, что документ подтверждает определенное утверждение».

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