Объединение стартапов искусственного интеллекта? OpenAI предлагала гендиру Anthropic слияние и высокую должность

Совет директоров OpenAI обращался к Дарио Амодею — генеральному директору своего конкурента в сфере ИИ Anthropic по поводу потенциального слияния и высокой должности в компании, возможно даже председателя, которая была вакантна после увольнения Сэма Альтмана.

По словам собеседников Reuters, Амодей отказался от обоих предложений. Эта новость появилась после призывов найти преемника Альтмана через несколько дней после того, как совет директоров OpenAI отстранил его от исполнения обязанностей.

В воскресенье правление предложило бывшему генеральному директору Twitch Эммету Ширу стать временным руководителем, и он согласился. Тем временем Альтман согласился присоединиться к Microsoft (являющейся инвестором OpenAI), вместе с другими ключевыми сотрудниками. Большинство из 700 сотрудников стартапа угрожали уволиться, в том числе один из руководителей совета директоров OpenAI, который сейчас состоит из четырех человек.

Соучредители Anthropic, сестра и брат Даниэла и Дарио Амодеи, работавшие на руководящих должностях OpenAI до 2020 года, разошлись со своим работодателем из-за разногласий по обеспечению безопасного развития и управления ИИ. Anthropic получила инвестиции от Google и Amazon. Ее модель искусственного интеллекта Claude конкурирует с серией GPT от OpenAI.