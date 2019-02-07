Антикоррупционное агентство запустило онлайн-реестр коррупционеров

Список государственных онлайн-реестров продолжает расширяться. На этой неделе Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) официально запустило на своем сайте единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Сам онлайн-реестр доступен по адресу corruptinfo.nazk.gov.ua.

Здесь как раз тот случай, когда нет особой нужды дополнительно объяснять для чего нужен этот реестр — он позволяет находить информацию о лицах, которых хотя бы единожды привлекали к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за разного рода коррупционные нарушения. Причем реестр содержит данные как о физических, так и о юридических лицах, то есть о компаниях, к которым применялись меры уголовно-правового характера в связи с нарушениями.

Искать коррупционеров в реестре можно по названию, коду ЕГРПОУ, индивидуальному налоговому номеру юрлица другой страны (для нерезидентов). В реестре можно найти следующие данные (само собой при условии коррупционного проступка у того или иного человека/фирмы/организации):

Данные о физлицах:

фамилия, имя, отчество;

место работы, должность на момент совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;

состав правонарушения;

вид наказания (взыскания);

способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;

вид дисциплинарного взыскания.

Данные о юрлицах:

название;

юридический адрес, код ЕГРПОУ;

состав коррупционного правонарушения;

вид примененных мер уголовно-правового характера.

В Реестре также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами — участниками публичных закупок.

Источник: НАПК