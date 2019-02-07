Антикоррупционное агентство запустило онлайн-реестр коррупционеров
Список государственных онлайн-реестров продолжает расширяться. На этой неделе Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) официально запустило на своем сайте единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Сам онлайн-реестр доступен по адресу corruptinfo.nazk.gov.ua.
Здесь как раз тот случай, когда нет особой нужды дополнительно объяснять для чего нужен этот реестр — он позволяет находить информацию о лицах, которых хотя бы единожды привлекали к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за разного рода коррупционные нарушения. Причем реестр содержит данные как о физических, так и о юридических лицах, то есть о компаниях, к которым применялись меры уголовно-правового характера в связи с нарушениями.
Искать коррупционеров в реестре можно по названию, коду ЕГРПОУ, индивидуальному налоговому номеру юрлица другой страны (для нерезидентов). В реестре можно найти следующие данные (само собой при условии коррупционного проступка у того или иного человека/фирмы/организации):
Данные о физлицах:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность на момент совершения коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения;
- состав правонарушения;
- вид наказания (взыскания);
- способ совершения дисциплинарного коррупционного проступка;
- вид дисциплинарного взыскания.
Данные о юрлицах:
- название;
- юридический адрес, код ЕГРПОУ;
- состав коррупционного правонарушения;
- вид примененных мер уголовно-правового характера.
В Реестре также предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами — участниками публичных закупок.
Источник: НАПК