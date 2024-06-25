Антивирус Microsoft Defender помечает текстовый файл со словами «Этот контент больше не доступен» как троян

Microsoft Defender, встроенный антивирус Windows, считается достаточно надежным, чтобы рядовой пользователь не нуждался в стороннем приложении. Ошибка, выявленный пользователем X Twitter yappy, демонстрирует, что иногда Defender слишком усердно выполняет свою функцию.

Текстовый файл с фразой «This content is no longer available.» («Этот контент больше не доступен»), может привести к ложному срабатыванию антивируса. Достаточно создать текстовый файл с таким содержанием и произвольным именем в Блокноте и сохранить его. Microsoft Defender мгновенно помечает его как троян и удаляет из системы (у автора новости не сработало). Если в файл добавлены другие символы, ошибочное обнаружение не происходит.

После предварительного исследования yappy и некоторые другие пользователи X Twitter пришли к выводу, что причиной ложного срабатывания была коллизия SHA-256. Сейчас большинство комментаторов соглашаются, что текстовая строка использовалась в нескольких предыдущих угрозах, что и вызывает срабатывание Windows Defender.

Эта ошибка — не первый случай проблем с Defender. Microsoft фактически сломала его в 2020 году из-за ошибки обновления, а в 2019 году была исправлена другая критическая ошибка. Впрочем, кроме этих случаев, Microsoft Defender все еще можно считать неплохим антивирусом.

Основи Python для школярів від Hillel IT School. Відкрийте для вашої дитини захопливий світ програмування з нашим онлайн-курсом "Програмування Python для школярів". Ми вивчимо основи програмування на прикладі мови Python, надаючи зрозумілі пояснення та цікаві практичні завдання. Зареєструватися

Источник: Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.