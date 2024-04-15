Microsoft исправила 2-летнюю проблему, которая не позволяла обновить до Windows 11 системы с определенными чипами Intel Rocket Lake

Microsoft упростила обновление определенных компьютеров до Windows 11. В последнем обновлении Windows 11 компания решила ошибку, которая мешает компьютерам с определенными процессорами Intel 11-го поколения Rocket Lake успешно запускать Windows 11. Эту ошибку обнаружили еще в 2021 году, следовательно, исправления пришлось ждать примерно 2 года. Но теперь владельцы соответствующих систем с Windows 10 смогут обновиться до Windows 11.

Проблема возникла из-за драйверов для технологии Intel Smart Sound (Intel SST) на некоторых процессорах Intel Rocket Lake, что вызывало сбои и возникновение синего экрана в Windows 11. Драйверы Audio Controller Intel Smart Sound Technology (название может несколько отличаться на некоторых компьютерах) версий 10.29.0.5152 и 10.30.0.5152 были обозначены как имеющие ошибку.

Чтобы исправить эту ошибку, вызывавшую синий экран, Microsoft подтолкнула Intel к выпуску обновленных версий драйверов. Без проблем должны работать любые версии драйвера Intel SST с номерами 10.29.00.5714 или 10.30.00.5714 и более поздние. Однако стоит обратить внимание на последние четыре цифры: драйверы 10.30.x не обязательно новее драйверов 10.29.x.

Что интересно, исправленные драйверы были доступны около двух лет, но пользователям приходилось искать их на сайте Intel. Microsoft странным образом блокировала их до прошлой недели. И только теперь обновленные драйверы доступны через Windows Update, а проблема на странице поддержки теперь имеет статус «Решено».

После обновления драйверов с помощью Центра обновления Windows или с официального сайта Intel пользователи смогут обновить систему до Windows 11 в течение 48 часов. Однако, если компьютер не может обновиться до Windows 11 через двое суток или нужные драйверы не могут быть найдены в Центре обновления Windows, Microsoft рекомендует пользователям обратиться непосредственно к производителю своего устройства за помощью.

Источник: tomshardware